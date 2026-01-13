A Savigliano il teatro dialettale diventa solidarietà con la Compagnia “D’la Vila” di Verzuolo

La Compagnia teatrale 'D’la Vila' di Verzuolo, porta in scena la commedia brillante in tre atti 'Tal e qual' di Christian La Rosa, adattata in piemontese da Carlo Antonio Panero, per regalare al pubblico una serata di leggerezza e tradizione.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i due club service, guidati dal presidente Francesco Hellmann (Scarnafigi – Piana del Varaita) e dalla presidente Petra Senesi (Saluzzo – Savigliano) con l’obiettivo di coniugare cultura e solidarietà.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Savigliano.

“Questa serata – spiegano Hellmann e Senesi - rappresenta un esempio concreto di come i Lions possano fare rete sul territorio, unendo cultura e solidarietà per sostenere chi opera ogni giorno a favore delle persone più fragili. Siamo felici di poter destinare il ricavato a due associazioni che svolgono un lavoro prezioso per la nostra comunità. Un sentito grazie anche al Comune di Savigliano che ha voluto dare il proprio Patrocinio all’iniziativa”.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle associazioni: ‘I Sogni dei Bambini Onlus’ di Saluzzo, impegnata nel sostegno ai minori in difficoltà e ‘La Rosa Blu’ di Savigliano, attiva nel supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Biglietti:

Loggione: 10 euro

Galleria, palco e platea: 15 euro

Prevendita e prenotazioni:

Libreria Messaggi – Savigliano

Via Torino 70 – Tel. 0172-711690