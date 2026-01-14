 / Attualità

Attualità | 14 gennaio 2026, 10:52

Croce Rossa di Mondovì commissariata e affidata a Lina Turco fino alle prossime elezioni

A seguito delle dimissioni di Diego Gola e di tre consiglieri, il sodalizio è stato affidato all'ex presidente fino alla costituzione del nuovo direttivo

Lina Turco

Sarà l’ex presidente Lina Turco a guidare la Croce Rossa di Mondovì nei prossimi mesi, in qualità di commissario, per garantire continuità alle attività del comitato, dopo le dimissioni del presidente Diego Gola e di tre consiglieri, rassegnate nelle scorse settimane. 

Eletta nel 2020 come presidente Lina Turco si è trovata a fronteggiare con i volontari il difficile periodo della pandemia, scoppiata a pochi giorni dall’elezione. Concluso il mandato nel 2024 era rimasta attiva come volontaria e ora toccherà a lei traghettare il sodalizio verso l'elezione del nuovo direttivo. 

Arianna Pronestì

