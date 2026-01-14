Croce Rossa di Mondovì commissariata e affidata a Lina Turco fino alle prossime elezioni

Sarà l’ex presidente Lina Turco a guidare la Croce Rossa di Mondovì nei prossimi mesi, in qualità di commissario, per garantire continuità alle attività del comitato, dopo le dimissioni del presidente Diego Gola e di tre consiglieri, rassegnate nelle scorse settimane.

Eletta nel 2020 come presidente Lina Turco si è trovata a fronteggiare con i volontari il difficile periodo della pandemia, scoppiata a pochi giorni dall’elezione. Concluso il mandato nel 2024 era rimasta attiva come volontaria e ora toccherà a lei traghettare il sodalizio verso l'elezione del nuovo direttivo.