Fossano pronta a celebrare San Sebastiano, santo patrono della Polizia locale

Lunedì 19 gennaio, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, l’Amministrazione Comunale di Fossano renderà onore al momento ritrovandosi come ogni anno nella classica sala consiliare, la Sala Rossa di via Roma dalle 17.15.
Oltre al saluto delle autorità, a seguire, il sindaco Dario Tallone, insieme al moderatore Emanuele Barra e a tutta la sua macchina organizzativa conferirà dei riconoscimenti e darà modo ai referenti principali di stilare un resoconto delle attività della Polizia locale del 2025.
Alle 18.30 tutti i protagonisti del pomeriggio parteciperanno alla santa messa in Duomo.