Attualità | 15 gennaio 2026, 17:38

Fossano pronta a celebrare San Sebastiano, santo patrono della Polizia locale

Appuntamento lunedì 19 gennaio nel tardo pomeriggio, dalle 17.15, in presenza delle autorità e del comandante Giacomo Cuniberti, insieme alla Polizia locale. Sarà momento di raccolta per fare un bilancio sul 2025, seguito dalla santa messa in Duomo

Lunedì 19 gennaio, in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, l’Amministrazione Comunale di Fossano renderà onore al momento ritrovandosi come ogni anno nella classica sala consiliare, la Sala Rossa di via Roma dalle 17.15.

Oltre al saluto delle autorità, a seguire, il sindaco Dario Tallone, insieme al moderatore Emanuele Barra e a tutta la sua macchina organizzativa conferirà dei riconoscimenti e darà modo ai referenti principali di stilare un resoconto delle attività della Polizia locale del 2025.

Alle 18.30 tutti i protagonisti del pomeriggio parteciperanno alla santa messa in Duomo.

Cristiano Sabre

