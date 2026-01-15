Rivoluzione d’impresa: a Cuneo un incontro per guardare al futuro delle aziende

Giovedì 22 gennaio 2026 a Cuneo va in scena un appuntamento pensato per chi fa impresa e vuole capire dove sta andando il mercato. Presso CONFAPI, in Corso Nizza 16, si terrà “Rivoluzione d’Impresa – Impresa Futura”, incontro gratuito dedicato ai temi ESG: ambiente, responsabilità sociale e governance.

L’evento è il secondo di un ciclo di sei incontri rivolti agli imprenditori. L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti concreti e strategie utili per crescere in modo sostenibile, senza slogan e con esempi reali.

Dalle 18.00 alle 19.30 si parlerà di come ripensare l’impresa, rendendola più efficiente, solida e pronta alle nuove richieste del mercato. Al centro del confronto ci saranno innovazione, bilancio di sostenibilità, welfare aziendale e integrazione delle politiche ESG nei modelli di business.

Sul palco diversi relatori con esperienze operative. Marco Turco aprirà l’incontro con un intervento su come crescere in modo sostenibile. Ferruccio Sassone affronterà le nuove sfide ESG per le imprese italiane. Spazio poi agli esempi pratici con Danilo Sanino e Francesco Nova, che parleranno di soluzioni concrete e bilanci di sostenibilità.

Il rapporto tra impresa e ambiente sarà raccontato da Lucio Vaira, mentre Gianluca Brizio chiuderà con un focus su CCNL metalmeccanico e welfare integrato alle politiche ESG.

Registrazione dalle ore 17.30. Un’occasione utile per chi vuole capire come trasformare i cambiamenti in opportunità reali, con un approccio pratico e orientato al futuro.