Caro gasolio, Unatras-Confartigianato: “Bene taglio accise e stop alle speculazioni. Il Governo ci ha ascoltato e agito tempestivamente”

«Siamo soddisfatti dell’intervento del Governo sulle accise. In attesa di conoscere l’entità della riduzione, il giudizio per l’autotrasporto italiano è positivo». Questo il commento dei vertici di Unatras, il coordinamento unitario delle associazioni nazionali dell’autotrasporto merci, di cui fa parte Confartigianato.

"Il provvedimento produce tre effetti concreti: introduce un credito d’imposta per l’autotrasporto professionale, riduce il prezzo alla pompa per tutti senza alcuna distinzione di attività e veicoli e rafforza la vigilanza contro possibili speculazioni – spiega Claudio Berardo, rappresentante provinciale degli autotrasportatori di Confartigianato Cuneo – È una risposta agli aumenti indiscriminati e ai rincari che incidono anche sui beni di largo consumo, contrastando dinamiche speculative già emerse".

"Il Governo – aggiunge Daniela Balestra, presidente Confartigianato Cuneo – ha recepito le richieste urgenti avanzate da tutte le associazioni del coordinamento unitario Unatras nel confronto con il viceministro dei trasporti Edoardo Rixi, intervenendo sia sul prezzo del carburante sia sul sostegno agli operatori, anche attraverso il credito d’imposta per chi si rifornisce in rete e investe in sicurezza e sostenibilità".

Unatras e Confartigianato continueranno a vigilare per prevenire ogni forma di speculazione, assicurando piena collaborazione al Governo nelle attività di controllo.