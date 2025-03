Cuneo, via XX Settembre diventa blu: 96 gli stalli che diventano a pagamento

Come ampiamente annunciato, Cuneo è sempre più blu, con 408 nuovi stalli a pagamento. Tra le vie interessate, via XX Settembre, dove sono in corso i lavori di ritinteggiatura delle strisce, che passano quindi da bianche a blu. Sono 96 gli stalli interessati, la cui tariffa è di 0,70 centesimi l'ora.

Le modifiche alle zone blu in città e gli aumenti delle tariffe dovrebbero portare nelle casse del Comune circa 200.000 euro in più all’anno, da utilizzare per sostenere e incentivare il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile.

In totale sono 408 i nuovi stalli a pagamento, tutti a tariffa C: coinvolgono il controviale di corso Soleri (59 stalli), corso Brunet (22), corso Santorre di Santarosa (24), piazza Cottolengo (13), via Carlo Boggio (52), via Gallo (58), via Toselli (27), via Piave (18), via Carlo Emanuele III (39) e, appunto, via Venti Settembre.