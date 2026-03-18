Nuova Audi Q3 Sportback e Nuova Audi Q3: tecnologia e carattere

La Nuova Audi Q3 Sportback e la Nuova Audi Q3 rappresentano l’evoluzione del SUV compatto dei quattro anelli. Due modelli pensati per offrire un perfetto equilibrio tra design, prestazioni e innovazione tecnologica, ideali per distinguersi nella vita quotidiana e nei viaggi.

Da Audi Zentrum Cuneo e Audi Zentrum Fossano, Concessionarie Audi ufficiali del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, è possibile scoprire tutte le caratteristiche della Gamma Q3 e vivere un’esperienza di guida all’insegna della tecnologia Audi.

Nuova Audi Q3 Sportback: il SUV coupé dal design dinamico

La Nuova Audi Q3 Sportback esprime il lato più sportivo della gamma. La silhouette da SUV coupé, con il tetto inclinato verso il posteriore, dona alla vettura un profilo slanciato ed elegante.

Il design posteriore è caratterizzato da una marcata impronta a terra, con diffusore pronunciato e fascia luminosa che attraversa la coda della vettura, elementi che contribuiscono a creare un look moderno e dinamico.

Le prestazioni sono all’altezza del carattere sportivo: fino a 195 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi, per una guida brillante e coinvolgente.

Nuova Audi Q3: il SUV compatto versatile e tecnologico

La Nuova Audi Q3 continua a rappresentare un punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti premium. Il design è caratterizzato da linee pulite e da un frontale deciso dominato dalla griglia Singleframe, che conferisce alla vettura una presenza forte e raffinata.

La vettura offre il massimo della versatilità, con una capacità del bagagliaio che può raggiungere 1.386 litri con i sedili posteriori ribaltati, ideale per chi cerca spazio e praticità senza rinunciare allo stile.

Le sospensioni standard avanzate garantiscono comfort e dinamica di guida, mentre il sistema opzionale di controllo degli ammortizzatori a due valvole consente di adattare l’assetto alle diverse condizioni della strada.

Tecnologia digitale e innovazione Audi

Sia la Nuova Audi Q3 Sportback sia la Nuova Audi Q3 offrono un abitacolo moderno e completamente orientato al conducente. Il display panoramico curvo integra l’Audi virtual cockpit plus da 11,9 pollici e il display MMI touch da 12,8 pollici, creando un ambiente digitale intuitivo e altamente tecnologico.

Un’altra novità riguarda la selezione delle marce, che ora avviene direttamente dal volante, permettendo al guidatore di mantenere sempre l’attenzione sulla strada.

Tra le innovazioni più importanti debutta anche la tecnologia dei fari digital Matrix LED con micro-LED, che migliora la visibilità notturna grazie a proiezioni luminose ad alta definizione e contribuisce ad aumentare la sicurezza durante la guida.

Scopri la Nuova Audi Q3

Chi desidera conoscere da vicino la Nuova Audi Q3 Sportback e la Nuova Audi Q3 può visitare Audi Zentrum Cuneo e Audi Zentrum Fossano, dove è possibile ricevere consulenza personalizzata e scoprire tutte le configurazioni disponibili.



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