VOLLEY BF / Il Mondovì affronta l'ultima di andata a Volpiano per consolidare la classifica

La seconda gara del 2026 coincide per il Mondovì Volley (e per tutte le formazioni dei campionati di Serie B) con la fine del girone di andata. Prima di altre due settimane senza competizioni (ritorno in campo il 7 febbraio a Palau), il “Puma” si trova davanti l’ostacolo rappresentato dalla Vol-Ley Academy Volpiano, formazione tanto giovane quanto combattiva.

Nonostante l’ultimo posto in classifica con soli tre punti, le giallonere sono compagine dal gioco frizzante e che si sta comportando molto bene nel campionato Under 18 torinese. Le ragazze allenate da coach Daniele Sciarrotta, uno dei tecnici più importanti del panorama giovanile piemontese, sono in crescita: nell’ultimo turno, il recupero di mercoledì contro Cogne Aosta, hanno saputo mettere in difficoltà le forti avversarie conquistando un set.

In casa Mondovì Volley, il successo per 3-2 contro il CUS Torino ha lasciato la dolceamara sensazione di un punto perso piuttosto che di due guadagnati. Le torinesi si stanno comunque comportando bene, e grazie al successo il “Puma” si è mantenuto nelle zone più nobili della classifica. La sfida di Volpiano ha una duplice valenza: da un lato è l’occasione perfetta di tornare a muovere la graduatoria in maniera decisa, mentre dall’altro può rappresentare una possibilità di accorciare su chi precede in una giornata in cui tante delle prime della classe si sfidano tra loro.



Il fischio di inizio della sfida è previsto per le ore 21. Alle 17, inoltre, è prevista nello stesso impianto la sfida tra le principali squadre giovanili delle società: le volpianesi di Serie C affronteranno la Editel Bam Vicoforte Volley Ceva.

È Beatrice Fissore, palleggiatrice della compagine monregalese, a introdurre la sfida: “Sabato affronteremo una squadra che è attualmente in fondo alla classifica, ma sappiamo bene che in questo campionato non esistono partite scontate. La gara di sabato scorso ci ha insegnato che ogni punto conta: abbiamo vinto 3-2, ma aver perso un punto ci ha lasciato la consapevolezza che dobbiamo alzare il livello di attenzione e di continuità. Stiamo lavorando in settimana per migliorare questi aspetti e scenderemo in campo con grande rispetto per l’avversario, ma anche con la determinazione di imporre il nostro gioco fin dal primo set. L’obiettivo è essere solide, concentrate e portare a casa il massimo.”

