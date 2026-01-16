"Grazie all'ospedale di Mondovì per professionalità e umanità"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gent.le Direttore,

sono residente nella provincia di Savona e per diversi motivi sanitari ho sofferto sei mesi prima di trovare chi mi operava per un intervento di colecisti. Poi, dopo diversi consigli ed opinioni positive, mi sono rivolta al primario di chirurgia Gattolin dell'ospedale di Mondovì. L'intervento è riuscito benissimo, grazie al personale professionale ed umano. Voglio ringraziarli: dal pre-triage, al pronto soccorso, dalla radiologia (in particolare il dott Manlio Venturino) all'OSS Giovanna, nonché il primario chirurgia Andrea Gattolin e tutta la sua equipe.

Grazie,

RC"