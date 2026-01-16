Oltre 1 milione di euro per la palestra di Metavia: i locali tornano a disposizione di studenti e associazioni monregalesi [FOTO E VIDEO]

Locali rinnovati, più luminosi e con nuova pavimentazione.

È stata restituita alla comunità monregalese la palestra di Metavia, sulla collina di Piazza, colpita nel 2017 dalla frana che interessò parte dell'Istituto Alberghiero.

Numerosi gli interventi, negli ultimi anni, che la Provincia ha apportato alla struttura, per un totale di circa 1 milione di euro, tra fondi propri e finanziamenti del Miur. Oltre alla copertura, al consolidamento dell'area, gli ultimi lavori hanno riguardato l'interno dei locali.

Negli scorsi anni i locali erano stati adattati per ospitare aule che consentissero lo svolgimento delle lezioni nel periodo pandemico, con strutture apposite per dividere gli spazi e consentire il distanziamento sociale.

Oggi la palestra torna fruibile per gli studenti dell’Alberghiero, per le associazioni sportive e tornerà ulteriormente utile quando, nei prossimi mesi, verrà abbattuto il “Baruffi” e la relativa “palestra maschile”.

Ampia la rappresentanza di autorità comunali e provinciali che oggi hanno presenziato alla riapertura, il sindaco e presidente provinciale Robaldo con la Giunta (Gabriele Campora, Francesca Bertazzoli, Alessandro Terreno e Francesca Botto) e i consiglieri provinciali Pietro Danna, Rocco Pulitanò e Davide Sannazzaro.

In rappresentanza del “Giolitti Belisario” è intervenuto il professor Rudy Marino che, insieme alla dirigente prof. Donatella Garello, in questi anni hanno sempre battagliato per poter restituire uno spazio unitario alla scuola, sogna che, finalmente, potrà realizzarsi quest’anno.

“Oggi è il compimento di un lungo percorso - il commento unanime della Provincia di Cuneo - i lavori sono stati eseguiti insieme a quelli di consolidamento del versante della collina di Piazza. Una promessa mantenuta: oggi studenti e associazioni tornano a utilizzare un locale con nuova pavimentazione (con materiali della Mondo), illuminazione e canestri".

Il prossimo importante appuntamento del 'cronoprogramma' per la riorganizzazione delle superiori sarà il 19 gennaio quando verrà convocata la Cabina di Regia alla quale, come ha ricordato Robaldo: "parteciperanno i rappresentanti del Comune e degli Istituti Scolastici interessati oltre che dal Consorzio Grandabus per individuare la data dei traslochi nel nuovo edificio di via Polveriera, previsto non prima del 22 febbraio 2026".

<figure class="image"> </figure>A fine febbraio poi chiuderà via Tortora per i lavori di messa in sicurezza, nel tratto sopra ai bastioni sui quali insiste la strada, per consentire poi il passaggio dei mezzi che rimuoveranno le macerie derivanti dall'abbattimento delle 20 aule dell'Alberghiero e del "Baruffi". La strada è comunale, ma i costi per l'intervento saranno coperti con il contributo della Provincia che ha la competenza sulle scuole superiori (LEGGI QUI).

Un lavoro che non sarà di poco conto e in merito il sindaco ha lanciato una provocazione: "Un edificio importante e simbolico nell'immaginario cittadino, pensate se si potesse dire agli ex studenti di venire a prendersi un mattone ricordo...".

Con l'abbattimento del "Batuffi", come ricordato dal consigliere Sannazzaro: "si completerà un complesso puzzle che, grazie a una stretta sinergia tra diversi enti, ridisegnerà la geografia scolastica di Mondovì".

Se tutto procederà come previsto, la Provincia porterà poi avanti l'iter per l'acquisizione del "Michelotti" dando così spazio all'alberghiero in piazza IV Novembre e una nuova sede ai licei, mentre il "Baruffi" sarà traferito alla Polveriera.