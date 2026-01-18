 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 18 gennaio 2026, 14:40

Prende fuoco un camino a Trinità

Intervento dei Vigili del Fuoco in borgata Bricco: situazione subito sotto controllo, nessun danno

Prende fuoco un camino a Trinità

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, domenica 18 gennaio, a Trinità, in borgata Bricco, per un principio di incendio al tetto di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi delle squadre provenienti dai distaccamenti di Fossano e Mondovì, inizialmente allertate per una possibile evoluzione dell'incendio.

Dopo il sopralluogo, tuttavia, la situazione si è rivelata meno grave del previsto: le fiamme erano limitate alla canna fumaria, con ogni probabilità innescate dall'accumulo di fuliggine, una delle cause più frequenti di questo tipo di incidenti durante la stagione invernale.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area e, una volta verificata l'assenza di ulteriori pericoli, hanno fatto rientro alle rispettive sedi. Non si registrano feriti né danni significativi all'abitazione.

DA

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium