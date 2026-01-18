Prende fuoco un camino a Trinità

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, domenica 18 gennaio, a Trinità, in borgata Bricco, per un principio di incendio al tetto di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi delle squadre provenienti dai distaccamenti di Fossano e Mondovì, inizialmente allertate per una possibile evoluzione dell'incendio.

Dopo il sopralluogo, tuttavia, la situazione si è rivelata meno grave del previsto: le fiamme erano limitate alla canna fumaria, con ogni probabilità innescate dall'accumulo di fuliggine, una delle cause più frequenti di questo tipo di incidenti durante la stagione invernale.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area e, una volta verificata l'assenza di ulteriori pericoli, hanno fatto rientro alle rispettive sedi. Non si registrano feriti né danni significativi all'abitazione.