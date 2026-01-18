SUPERLEGA / Le pagelle di Verona-Cuneo: Coda e Baranowicz guidano la reazione, ma la Rana è più solida

Lorenzo Codarin – 6+

6 punti totali, +4 di bilancio, 80% in attacco (4/5) e 2 muri. Il centrale più efficace di Cuneo: concreto, ordinato, uno dei pochi sempre dentro la partita. Prestazione positiva.

Marko Sedlacek – 6-

5 punti, -2, 33% in attacco e ricezione al 42% (17% perfetta). Continua a essere il più coinvolto, ma l’efficienza è purtroppo bassa e paga l’alto volume di gioco. Generoso.

Alexandre Strehlau – 6-

7 punti, 42% in attacco, 2 ace ma anche ricezione fragile (30%, 20% perfetta). Alterna buone soluzioni a difficoltà evidenti in seconda linea. Dati che confermano una prova acerba, ma non negativa.

Stefanovic Aleksandar – 5/6

4 punti, 50% in attacco, 2 muri . Con la battuta scaligera non era certo la partita dei centrali, ma i suoi sono numeri tutto sommato puliti e utili: quando chiamato risponde presente.

Michele Baranowicz – 6,5

1 punto diretto in battuta, ma tanti servizi velenosi, solo 1 errore su 17 battute e gestione in crescita dopo il primo set. I dati non raccontano leadership e ordine che porta alla squadra dal secondo parziale in poi. Determinante sul piano tattico.

Nathan Feral - 5,5

9 punti, +1, 35% in attacco, 1 ace ma anche 4 errori al servizio. Fatica contro muro e difesa di Verona, migliora nel terzo set, ma resta sotto i suoi standard.

Domenico Cavaccini – 5,5

14 ricezioni, 29% di positiva (7% perfetta) e -4 di bilancio. Subisce molto il servizio veronese, specie nel primo set. Qualche difesa importante (e 1 punto diretto), ma numeri in sofferenza.

Claudio Cattaneo – 5,5

2 punti, -2, 33% in attacco e qualche difficoltà nella gestione dei palloni caldi. Ingresso complicato in una fase delicata del match.

Voto di squadra: 5,5

Numeri che raccontano un primo set disastroso (ricezione e break subiti), ma anche una crescita reale nei set successivi. Efficienza offensiva complessiva al 40%: insufficiente per battere Verona, ma non umiliante.

Matteo Battocchio: 6

La squadra reagisce dopo il blackout iniziale, cresce nei numeri (servizio e muro) e resta in partita fino al 23 nel terzo set. I dati confermano quanto detto a fine gara: letture giuste e percorso coerente, contro una Verona superiore al servizio.