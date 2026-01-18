VOLLEY A1F / Cuneo-San Giovanni in Marignano 0-3, Salvagni: "Noi non siamo questo" [VIDEO]

Serata difficile per la Honda Cuneo Granda Volley, che ieri ha affrontato in casa la Omag-MT San Giovanni in Marignano dell'ex Bellano. Le Zie sono riuscite a bissare il risultato dell'andata, aggiudicandosi con un netto 0-3 l'intera posta in palio e rilanciandosi nella corsa salvezza. Con la vittoria di Firenze su Perugia infatti le romagnole hanno abbandonato l'ultima piazza della classifica e ora sono a -1 da Monviso.

Le Gatte dunque non sono riuscite a rilanciarsi dopo lo stop subito con Firenze. Per le biancorosse, ancora una prestazione opaca, lontana dall'entusiasmo con cui avevano iniziato il girone di ritorno.

Tanta fatica in tutti i fondamentali e soprattutto nell'atteggiamento, con le ospiti che hanno imposto gioco e ritmo fin da subito. Unica fiammata nella serata il secondo set, terminato ai vantaggi 30-32 a favore di Consolini. Lì Gatte presenti e sul pezzo, anche se nel finale sono state le ospiti a dare la zampata vincente.

Le biancorosse però non sono riuscite a ripetersi nel terzo set, totale monologo delle romagnole, e a rimettere in discussione la partita. A fine match spiccano i punti a muro, ben 14 quelli di San Giovanni in Marignano contro i 4 messi a segno dalle cuneesi. Netto anche il confronto in ricezione: 52% di positiva e 18% di perfetta per le biancorosse contro il 68% e il 32% delle ospiti.

Anche il rapporto punti vinti-subiti è significativo: +7 per le Gatte, +41 per le Zie. In doppia cifra per Cuneo la sola Diop con 14 punti, mentre per Consolini Zhuang, premiata anche MVP del match con 19 punti messi a segno, seguita da Brancher e Caruso, entrambe a 15.

"Per fortuna torniamo subito in campo, dopo momenti così negativi è inutile stare tanto a parlare, bisogna fare. Abbiamo fatte cose straordinarie, come le belle vittorie su Monviso e Perugia, ma non possiamo pensare che siano sufficienti" ha commentato un deluso Salvagni a fine partita.

"Ci siamo messi da soli su una strada molto difficile. Ora dovremo vincere con Busto e Bergamo in casa e inventarci una vittoria in trasferta. Siamo al rush finale, non ha senso correre una maratona e mollare alla fine".

"Il finale del secondo set ha pesato tantissimo, portandoci a casa quel parziale la partita si sarebbe riaperta. Dopo è stato difficile rientrare e abbiamo sbagliato, noi dobbiamo spingere sempre" ha commentato a fine match la centrale Agnese Cecconello.

"Abbiamo ancora molte giornate importanti. Quindi testa alle prossime partite".

Il prossimo appuntamento per le Gatte è subito dietro l'angolo. Martedì 20 gennaio infatti le biancorosse saranno in trasferta a Milano per affrontare la Numia Vero Volley Milano. Fischio di inizio alle 20:30.