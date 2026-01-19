 / Attualità

Attualità | 19 gennaio 2026, 12:20

"Educare all’amore": iniziativa contro la violenza del Lions Club Fossano

La serata si svolgerà giovedì 22 gennaio

Educare all’amore: la forza dell’educazione affettiva per prevenire la violenza.

Il Lions Club Fossano e provincia Granda in collaborazione con Noi 4 You, ed in occasione della giornata internazionale dell’educazione apre l’anno con un evento rivolto alla Comunità  per riflettere sul significato e sul ruolo dell’educazione affettiva come strumento per prevenire ogni forma di violenza.

La serata si svolgerà giovedì 22 gennaio alle 20,45 presso la Sala SOMS in via Roma 74 a Fossano.

Moderatrice Marina Mana, presidente Lions Club Fossano e p.g.

Relatrice Monica Marro, psicoterapeuta

La partecipazione è gratuita, ma è possibile prenotarsi sul link: https://www.eventbrite.it/e/1979106515865?aff=oddtdtcreator

Questo invito è dedicato a tutti coloro che si interessano ai giovani e per dare loro un mondo migliore.

