"Educare all’amore": iniziativa contro la violenza del Lions Club Fossano

Educare all’amore: la forza dell’educazione affettiva per prevenire la violenza.
Il Lions Club Fossano e provincia Granda in collaborazione con Noi 4 You, ed in occasione della giornata internazionale dell’educazione apre l’anno con un evento rivolto alla Comunità per riflettere sul significato e sul ruolo dell’educazione affettiva come strumento per prevenire ogni forma di violenza.
La serata si svolgerà giovedì 22 gennaio alle 20,45 presso la Sala SOMS in via Roma 74 a Fossano.
Moderatrice Marina Mana, presidente Lions Club Fossano e p.g.
Relatrice Monica Marro, psicoterapeuta
La partecipazione è gratuita, ma è possibile prenotarsi sul link: https://www.eventbrite.it/e/1979106515865?aff=oddtdtcreator
Questo invito è dedicato a tutti coloro che si interessano ai giovani e per dare loro un mondo migliore.