Roberto Cerrato riconfermato presidente dell’Ente Istituto Italiano per la salvaguardia del Paesaggio culturale vitivinicolo: via al triennio 2026‑2028

Si è svolta il 13 gennaio 2026, presso l’ufficio di via Firenze 48 a Roma, l’Assemblea generale dell’Ente indicato in epigrafe, convocata per discutere diversi punti all’Ordine del Giorno, tra cui la nomina del nuovo Presidente del Consiglio direttivo per il triennio 2026‑2028. Dopo un confronto definito ampio e articolato, l’assemblea ha votato all’unanimità la riconferma del dottor Roberto Cerrato, residente ad Alba (Cuneo), già presidente pro tempore uscente, che continuerà dunque a ricoprire il ruolo di Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente.

Durante la seduta, l’assemblea ha inoltre preso atto della relazione di gestione 2025, descritta come ampia, articolata e positiva. Nel documento è stato sottolineato l’impegno dell’Ente nella valorizzazione dei patrimoni culturali italiani, un insieme di eccellenze diffuse lungo tutta la penisola, alcune delle quali riconosciute come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’auspicio condiviso è quello di dare ulteriore impulso alle attività culturali e ai progetti di tutela e promozione del territorio.

Il nuovo triennio vedrà l’ingresso nel Consiglio direttivo di figure di rilievo del settore vitivinicolo, oltre che di esperti di paesaggio ed economia, con l’obiettivo di ampliare competenze e visione strategica dell’Istituto. Una delle priorità sarà la prosecuzione dei progetti di scambio culturale con diverse province della Repubblica Popolare Cinese, incluse realtà che ospitano siti iscritti nella World Heritage List UNESCO. L’Ente continuerà inoltre la collaborazione con gli Uffici delle Relazioni Internazionali del Ministero della Cultura, consolidando un dialogo già avviato negli anni precedenti.

Il 2025 si è concluso con la firma di tre protocolli di intesa con importanti realtà culturali, universitarie e amministrative cinesi, un risultato che conferma la crescente attenzione internazionale verso le attività dell’Ente e apre nuove prospettive di cooperazione per il futuro.

Con la riconferma del presidente Cerrato e l’avvio del nuovo mandato, l’Ente si prepara a un triennio di consolidamento e crescita, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano e nelle relazioni culturali internazionali.