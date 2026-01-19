Dopo l’aggressione di un capotreno Bra torna a chiedere la riapertura di un presidio Polfer in stazione

Facendo seguito al grave episodio avvenuto nel pomeriggio di giovedì presso la stazione ferroviaria, con l’aggressione di un capotreno da parte di un viaggiatore fatto scendere dal convoglio in quanto sprovvisto di biglietto, il sindaco di Bra Gianni Fogliato ha ribadito a prefetto e questore di Cuneo la richiesta urgente di riapertura di un presidio di Polizia Ferroviaria in città.

“A più riprese, nel corso degli anni (dal 2021 quando il Posto Polfer braidese è stato chiuso), ci siamo fatti portavoce di tale necessità: in ultimo, nel mese di maggio, con una nota congiunta insieme al sindaco della Città di Alba e ancora a novembre 2025 nella relazione sulla sicurezza in città trasmessa in Prefettura. La riapertura di un Posto di Polizia Ferroviaria presso la Stazione di Bra garantirebbe un importante servizio sulla frequentatissima tratta ferroviaria Sfm4 Torino-Bra, che negli ultimi anni ha visto un notevole incremento di viaggiatori, pendolari e turisti”, commenta il sindaco Fogliato.

“Al capotreno aggredito va la nostra vicinanza e i migliori auguri di pronta guarigione, che abbiamo espresso tramite un messaggio di solidarietà a nome della Città di Bra e dell'Amministrazione comunale – spiega il sindaco di Bra –. Contestualmente riteniamo importante ribadire, a nome del territorio, la richiesta della riapertura del posto di Polizia Ferroviaria a Bra, anche nel quadro della riorganizzazione dei servizi territoriali che prevede la prossima apertura di una sede di Commissariato di Polizia ad Alba. Il Posto Polfer di Bra rappresenterebbe una efficace integrazione dei servizi e un importante presidio di sicurezza che potrà operare in sinergia con le altre forze di polizia del territorio, per contribuire a garantire una maggiore sicurezza – anche percepita - ai viaggiatori, ai lavoratori del settore e a tutti i cittadini del territorio. Rinnoviamo anche la disponibilità del Comune di Bra a individuare una sede idonea da mettere a disposizione della Polizia ferroviaria per l’espletamento dei servizi”.