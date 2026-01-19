 / Cronaca

Cronaca | 19 gennaio 2026, 13:57

Cinquantasettenne di Paesana grave in ospedale dopo il frontale con un’autocisterna sulla Provinciale 662 tra Savigliano e Saluzzo

La donna era alla guida di un’utilitaria andata a scontrarsi frontalmente col mezzo pesante all’altezza dello stabilimento Saint-Gobain

In tarda mattinata l'incidente sulla Provinciale 662

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, lungo la Strada Provinciale 662 tra Saluzzo e Savigliano, in territorio di Lagnasco.

L’allarme poco dopo le 11.30, quando lungo il rettilineo che passa di fronte allo stabilimento Saint-Gobain, una Lancia Y e un’autocisterna sono andati a scontrarsi frontalmente. Ad avere la peggio nello scontro la donna alla guida dell’utilitaria, una 57enne di Paesana, liberata dall’abitacolo solamente grazie all’intervento dei vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Saluzzo e quindi consegnata alle cure del 118 in gravi condizioni.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Savigliano con un codice di gravità rosso.

Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri della locale Compagnia e gli operatori del soccorso stradale Morellato Mts, che si stanno occupando della rimozione dei mezzi e della pulizia della carreggiata.

***

Articolo in aggiornamento.

