Auto si scontra contro un camion e finisce in un canale lungo la Provinciale tra Savigliano e Vottignasco

Un grave incidente si è verificato poco prima delle ore 13 di oggi martedì 20 gennaio, nel tratto della Provinciale 155 che collega Savigliano a Vottignasco. Qui un’auto è andata a scontrarsi contro un mezzo pesante, per poi finire la propria corsa nel letto della bealera che in quel punto affianca la strada. Immediato l’allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero insieme ai vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Saluzzo.

Non sono al momento note il numero e le condizioni dei feriti.

***

Articolo in aggiornamento.