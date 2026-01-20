Minore si chiude in casa dopo una lite con la madre: momenti di apprensione a Fossano

Momenti di apprensione in piazza Manfredi oggi pomeriggio, intorno alle 16, a Fossano.

I Vigili del Fuoco, con Carabinieri e Polizia locale di Fossano, si sono tempestivamente mobilitati per il soccorso di un minore che si era barricato in casa dopo un diverbio con la madre.

Le circostanze non sono chiare, ma per fortuna si è tutto risolto al meglio, grazie all'operato dei vigili, che hanno raggiunto l'abitazione con l'autoscala e convinto il ragazzo ad aprire la porta.

E' intervenuta anche un'ambulanza della Croce Bianca. Sul posto sono rimasti a lungo i carabinieri e gli agenti di polizia locale.