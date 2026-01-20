Arrestati due spacciatori e sequestrate diverse dosi di crack pronte per essere vendute

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, con particolare riguardo alla zona del centro e ai parchi cittadini, ha tratto in arresto due cittadini stranieri.

Lunedì 12 gennaio, personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, nel corso di un’attività investigativa volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, individuava un ventenne gambiano, in Italia senza fissa dimora né titolo di soggiorno, che poco prima, nelle vicinanze di un parco giochi, aveva ceduto tre dosi di sostanza stupefacente a un giovane acquirente.

Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, il cittadino straniero veniva trovato in possesso di altre cinque dosi di crack pronte per la vendita e della somma in contanti di 615 Euro, presunto provento dell’attività illecita che, unitamente alla droga, veniva sottoposta a sequestro.

L’uomo, indagato anche ai sensi dell’art. 6, c. 3 D. D.Lgs. 286/1998, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in sede di udienza di convalida dell’arresto e contestuale giudizio per direttissima, veniva emessa nei suoi confronti la sentenza di condanna a 11 mesi di reclusione, pena sospesa, e 1500€ di multa.

Il secondo arresto è avvenuto nei confronti di un cittadino senegalese, già noto alle forze dell’ordine per reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, che nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio è stato sorpreso, in una zona della città, frequentata anche dai giovani che uscivano da un istituto scolastico, mentre cedeva due “tegolini” di crack ad un acquirente.

L’immediato intervento dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura ha consentito di trarre in arresto lo spacciatore senegalese che, al seguito dell’udienza di convalida del provvedimento davanti al G.I.P. del Tribunale di Cuneo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.

All’uomo è stato, altresì, notificato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Nei prossimi giorni continuerà l’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati da parte del personale della Polizia di Stato volta a garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini nelle aree di ritrovo di giovani ed anziani.