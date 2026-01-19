Coppa d’Africa, vince il Senegal e si festeggia anche a Bra con l’ASBARL

Una serata di calcio, identità e condivisione quella vissuta domenica 18 gennaio in occasione della finale di Coppa d’Africa disputata a Rabat tra Senegal e Marocco.

L’incontro è stato seguito con forte partecipazione emotiva dalle due comunità molto presenti nelle Langhe e nel Roero, trasformandole in un vero e proprio palcoscenico di tifo e condivisione.

La partita, equilibrata e combattuta, si è decisa solo ai tempi supplementari, dove il Senegal è riuscito a trovare il gol del vantaggio con Pape Gueye, facendo esplodere di gioia l’ASBARL (Associazione dei senegalesi di Bra, Alba, Roero e Langhe).

A Bra l’atmosfera è stata carica di attesa e partecipazione, trasformandosi in entusiasmo al momento della rete decisiva. Un’esperienza vissuta in modo collettivo, che ha unito sport e senso di comunità.