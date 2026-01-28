“Ho imparato a vincere” il libro di Stefania Belmondo

In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Stefania Belmondo racconta la sua straordinaria carriera agonistica nel nuovo libro ' Ho imparato a vincere. Passione, fatica e tenacia per il traguardo', in uscita presso la casa editrice Graphot di Torino.

La leggendaria campionessa olimpica di sci di fondo ricostruisce con Antonella Saracco la sua personale mappa di ricordi e impressioni, delusioni e speranze, sconfitte e rivincite, dolori e consolazioni del proprio percorso agonistico ed esistenziale.

Ai vertici internazionali nella storia della disciplina, è stata per vent’anni l’atleta italiana più titolata, con 10 medaglie olimpiche (2 d’oro, 3 d’argento e 5 di bronzo), 13 mondiali, 68 podi e 24 vittorie in Coppa del Mondo, nonché 35 nei Campionati Italiani Assoluti.

In queste pagine ripercorre gli incredibili successi che hanno ripagato la sua tenacia e che ha sempre condiviso con i moltissimi tifosi e rivive la massima felicità del podio, conquistata per sempre – in maniera reale e simbolica – su magnifiche piste olimpiche e mondiali. Dal sofferto ritiro dalla competizione alla dedizione ai figli, con il ritorno alla vita comune – il lavoro presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e la testimonianza di impegno, coerenza e lealtà sportiva, offerta alle scolaresche e ai giovani – il 'modello Belmondo' esprime motivazione, slancio e concretezza.

Nella presentazione, il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, riassume così il vitale messaggio che l’icona assoluta dello sport pulito rivolge soprattutto ai giovani e agli sportivi:

“La formula del successo è racchiusa in queste pagine speciali. Dove l’eccellenza incontra l’umiltà, si combina con il sacrificio ed esalta il talento. Stefania Belmondo ha saputo costruire e scrivere una storia che fa rima con vittoria, issando il tricolore sul tetto del Mondo e intersecandolo ai cinque cerchi. Una carriera da numero uno, che si è specchiata nello scintillio degli ori e nell’immortalità delle imprese realizzate, proiettando la straordinarietà di un esempio che va oltre i contenuti agonistici. Dietro la magnificenza dei risultati, sinonimo di orgoglio per il nostro Paese e per la tradizione che ci appartiene, vive un paradigma valoriale che fa la differenza e racconta la statura di una campionessa senza tempo”.