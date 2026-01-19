SUPERLEGA / Disponibili gli highlights: Verona e Cuneo

Verona conferma il suo ottimo momento superando Cuneo 3-0 davanti a oltre cinquemila spettatori, trascinata soprattutto da un servizio incisivo che fa la differenza fin dalle prime battute. Il primo set è a senso unico, con i veneti che mettono in grande difficoltà la ricezione piemontese e chiudono 25-17.

Dal secondo parziale Cuneo cresce, alza il livello del servizio e resta più a lungo in partita, pur pagando ancora qualche errore nei momenti chiave. Verona mantiene il controllo e si porta sul 2-0 grazie a una nuova serie di ace e a un muro efficace, chiudendo 25-20.

Il terzo set è il più combattuto: Cuneo trova anche il sorpasso nel finale, trascinata da Sedlacek e Baranowicz, ma Verona reagisce con freddezza. I due ace decisivi di Darlan e il colpo finale di Mozic fissano il 25-23 e il 3-0 conclusivo per i veneti.



