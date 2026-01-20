BASKET OPEN CSI / La Savimacos Savigliano fa 2 su 2 nei derby stagionali

Un derby in piena regola quello andato in scena martedì sera al PalaMarenco di via Giolitti tra la giovane formazione dell’Amatori basket e i Caimani di coach Mondino.

A spuntarla solo nel finale sono stati i ragazzi di coach Spinella, ora nelle zone alte della classifica in attesa della doppia sfida diretta con i Gipsy, bravi a rimontare una situazione di svantaggio nata nel primo quarto e che aveva poi permesso ai biancoverdi di comandare sostanzialmente per tutta la gara.

Una partita diversa rispetto all’andata di fine novembre, quando le Pantere presero il largo in avvio e non si guardarono più indietro, ma che ha tenuto con il fiato sospeso un pubblico accorso numeroso nonostante l’ora tarda della palla a due.

Decisivo nel finale un fallo antisportivo fischiato a favore dei padroni di casa che, in vantaggio di una manciata di punti, hanno potuto così gestire anche il possesso successivo e di fatto chiudere la gara.

SAVIMACOS SAVIGLIANO 60 – ZETAEMME CAYMANS 56

10-17, 18-16, 16-8, 16-15

Savigliano: Introini 12, Bajrami 10, Ambrosino 9, Alladio 9, Giordanengo 7, Gallino 6, Pautassi 4 , Gallo 2, Di Maria 1, Rivarossa, Lovera, Bergese All. Spinella