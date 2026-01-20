Premiati allo Skiri Trophy in Trentino due giovani atleti dello Sci Club Busca

Grande soddisfazione per lo Sci Club Busca, protagonista domenica 18 gennaio al 42° Skiri Trophy in Trentino, nella Val di Fiemme. La storica manifestazione, conosciuta fino al 2016 come Trofeo Topolino, rappresenta uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi dello sci di fondo giovanile, dedicato alle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi in tecnica classica.



Ottimi i risultati ottenuti dai giovani fondisti buschesi nella categoria Baby: Gabriele Dutto ha conquistato un eccellente sesto posto, mentre Edoardo Lanternino ha sfiorato il podio chiudendo la gara in quarta posizione. Entrambi gli atleti si sono così classificati tra i primi dieci, ottenendo la premiazione finale.

A nome di tutto il gruppo, il presidente Enrico Garbolino Boot ha espresso grande contentezza per un risultato frutto del lavoro condiviso di atleti, allenatori e organizzatori.

"Nonostante la stagione sia iniziata da poco, sono già arrivati i primi risultati – ha commentato l’assessore allo Sport Diego Bressi –. Complimenti allo Sci Club per aver portato due atleti ai vertici di una competizione internazionale di così alto livello. Continuate su questa strada".



