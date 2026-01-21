A Cherasco si cerca Drago, cagnolone tenero e super rock

“Non vediamo l’ora di riabbracciarlo e di fargli tantissime coccole, almeno per una notte intera!”



È un cagnolone tenero e super rock Drago, proprio come quella frase, “My dog is rock”, incisa sul suo collare nero personalizzato, dove c’è anche una scritta in acciaio con i contatti utili. Più di un mese fa, il 17 dicembre scorso, è inavvertitamente scappato dall’abitazione, purtroppo non facendo ritorno.



Pastore dell’Asia Centrale, Drago ha tre anni ed è bianco e beige, con una macchia nera sul muso. Scure sono anche le sue orecchie e, di taglia grande, pesa all’incirca 50 kg. Carattere docile, è però molto diffidente.





Dopo un mese, pochi giorni fa i proprietari sono venuti a conoscenza di un possibile avvistamento a Cherasco. Continuano a cercarlo, sia nella cittadina che nei dintorni, anche con l’aiuto di professionisti:



“Drago per noi è casa, la nostra famiglia - ci dicono - Per questo vi ringraziamo molto per aver accolto il nostro appello e ringraziamo di cuore tutti coloro che ci aiuteranno a ritrovarlo.”





Chiunque lo vedesse è pregato di telefonare al 334 9894536.