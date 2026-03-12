Alba: “0–6 anni: crescere sospesi tra vecchie e nuove sfide educative”

Giovedì 9 aprile 2026, dalle 17.30 alle 19.00, a Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”, si terrà l’incontro pubblico “0–6 anni: crescere sospesi tra vecchie e nuove sfide educative”, con ospite il dott. Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore e autore di numerose pubblicazioni di divulgazione scientifica. Un momento di riflessione dedicato alla crescita e all’educazione dei bambini nei primi anni di vita.

L’evento è organizzato dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Alba, in collaborazione con la Consulta per le Pari Opportunità e la Consulta delle Famiglie e vuole essere l’occasione per presentare il progetto di Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) che vedrà capofila il Comune di Alba e che sarà operativo dal prossimo anno scolastico.

Il CPT è l’organismo di governance che unifica e integra tutti i servizi educativi per l’infanzia 0-6 anni presenti sul territorio promuovendo azioni di formazione per gli operatori, sperimentazioni di iniziative e attività innovative in ambito educativo, coinvolgimento delle famiglie e promozione della cultura dell’infanzia e della genitorialità.

Il dottor Pellai accompagnerà il pubblico in una riflessione sulle sfide educative contemporanee e sulle strategie più efficaci per sostenere la crescita dei bambini in età prescolare.

L’incontro sarà moderato dal dott. Giovanni Asteggiano, neurologo e neuropsichiatra infantile e rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica accessibile a famiglie, educatori e professionisti del settore.

L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria, fino a esaurimento posti, al link: https://www.eventbrite.it/e/1983865693694?aff=oddtdtcreator

Per informazioni e accrediti: Whynet Srl via Giacosa 1/A - 12051 Alba (CN) info@why-net.it; www.why-net.it; tel. 340 4921145.