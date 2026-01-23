VOLLEY AF / Questa sera (ore 21) ritorna “TIME OUT WOMEN”: ospiti Sofia Rebora, Gino Primasso, Mattia Moro e Stefano Franchini

Nuova puntata, questa sera alle ore 21, di “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Anche per questo 13° appuntamento stagionale, che precede la final four torinese della Coppa Italia Frecciarossa, sono previsti tanti ospiti, approfondimenti e interviste.

Partiamo con l’ospite in studio. A fare compagnia dei conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi ci sarà il dirigente della Honda Cuneo Gino Primasso. Tre i collegamenti in programma. Il primo raggiungerà il Direttore generale della Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio Mattia Moro.

Il secondo collegamento resterà in ambito bustese, ma questa volta dalla sponda Futura Giovani, con protagonista la centrale Sofia Rebora. Si parlerà anche di mercato con il procuratore sportivo Stefano Franchini, agente di diverse giocatrici di A1 e A2.

Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Masa Pucelj (Honda Cuneo), Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio), Federica Pelloni ed Enrico Barbolini (EuroteK Laica Uyba B.A.) e Ilaria Battistoni (Wash4green Monviso).

Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulle pagine Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.