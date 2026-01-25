Lorenzo Alesso vince nella categoria maschile 12-13 Anni Cinture blu, marroni e nere

Si è svolta sabato 24 e domenica 25 la 1° FRIENDSHIP CUP International, gara internazionale aperta a tutte le associazioni di karate Shotokan.

Per la palestra Open Space Karate Savigliano ha partecipato il giovanissimo Lorenzo Alesso, di 12 anni, neo cintura marrone. La sua categoria era composta da 14 atleti, di quattro nazioni differenti: Italia, Ucraina, Romania e Slovenia.

Lorenzo ha vinto tutti i 4 incontri conquistando la medaglia d’oro.

I maestri Davide Scicolone, Giorgio Villois, Nicola Vasile e Gabriele Mellano dello Sport Point di Fossano dichiarano: “Il talento personale di Lorenzo, unito all’impegno e al duro lavoro svolto in palestra con i compagni, hanno reso possibile questo fantastico risultato. Il carattere e la determinazione fanno la differenza e Lorenzo, nonostante la giovane età possiede queste caratteristiche. Un ringraziamento speciale alla Maestra Paola Pani di Borgo San Dalmazzo per aver accompagnato il giovane Lorenzo alla gara con i suoi atleti".