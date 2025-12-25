Festa di Natale al Kodokan Cuneo

Mercoledì 18 dicembre il Kodokan Cuneo ha celebrato la tradizionale festa di Natale in palestra, un momento molto sentito che ha riunito atleti, tecnici e famiglie in un clima di condivisione e semplicità.

La serata è iniziata come un normale allenamento, con tutta la palestra insieme. Dopo il riscaldamento, si è lavorato su coordinazione, cadute avanti e indietro, esercizi motori adattati alle diverse età e livelli, fino ad arrivare a qualche combattimento finale. Un allenamento pensato per coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, mantenendo lo spirito educativo e formativo che da sempre contraddistingue il Kodokan.

Prima dell’arrivo di Babbo Natale, spazio a un momento molto importante: la premiazione degli esami di grado sostenuti a novembre.

Hanno conseguito la cintura nera: Nicole Brondello, Eric Degiovanni e Daniele Mondino.

Hanno invece ottenuto la cintura nera 2° Dan: Federico Aimar, Alessandro Taricco e Bruno Tonello.

Grande soddisfazione anche per i riconoscimenti ufficiali rilasciati dalla FIJLKAM: all’istruttore e vicepresidente Paolo Bertaina è stato conferito il grado di cintura nera 4° Dan, mentre al maestro e presidente Cristiano Naglieri il prestigioso grado di cintura nera 5° Dan.

La serata si è conclusa tra applausi, sorrisi e auguri, confermando ancora una volta come il Kodokan Cuneo sia una vera famiglia sportiva, dove il judo è crescita, rispetto e condivisione.

A tutti gli atleti, alle famiglie e allo staff, buone feste e buon Natale.