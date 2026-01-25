Fatima Kone vola agli Italiani e trascina il gruppo al 1° Meeting regionale di gennaio

Un’altra giornata da ricordare e raccontare con orgoglio quella vissuta ieri al 1° Meeting regionale Gennaio Sprint, dove l'Atletica Cuneo si è presentata con cinque atleti, protagonisti di prestazioni che hanno acceso la pista e confermato l’eccellente lavoro svolto quotidianamente.

A rendere l’evento sensazionale è stata Fatima Kone, assoluta protagonista dei 60 metri ostacolo.

In batteria migliora subito il proprio primato personale correndo in 9''02, ma è in finale che dà spettacolo: una prova di grande maturità tecnica e determinazione che la porta a fermare il cronometro su uno straordinario 8''84, nuovo primato personale e minimo di qualificazione per i Campionati Italiani Promesse, in programma il 7 e 8 febbraio ad Ancona.

Un risultato che certifica talento, crescita e ambizioni importanti.

Nella stessa specialità ottima anche la gara di Amira Farhat, che dopo una corsa di grande qualità chiude in 9''56, a soli sei centesimi dal personale, dimostrando continuità e solidità.

Nei 60 metri piani femminili il gruppo conferma un eccellente stato di forma.

Mariam Dambele corre in 8''14 in batteria e si migliora ulteriormente in finale con 8''13, rimanendo a soli quattro centesimi dal primato personale.

Buona prova anche per Beatrice Giordano, che ferma il cronometro in 8''54, a cinque centesimi dal personale, mentre Amira Farhat si conferma protagonista della giornata facendo registrare il nuovo primato personale in 8''60.

In campo maschile, nei 60 metri piani, arriva una prestazione di grande spessore per Oliver Garrone, che domina sia la batteria che la finale, chiudendo con un eccellente 7''22, che vale la vittoria della sua finale e il primato personale.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore tecnico Bewncosme De Leon, nonché suo allenatore: "𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ (Asd atletica Cuneo)𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜. 𝐼 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜, 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖 𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑒 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑎, 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒̀ 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎. 𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 Fatima, 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝐶𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑎𝑡𝑙𝑒𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑜, 𝑚𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑜𝑡𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒".