Settimana di ottimi risultati per il Roata Chiusani

IL ROATA A PADOVA - MPI INDOOR 2026 PER AUGUSTO BARBERA

Ottimi risultati per gli atleti dell’Atletica Roata Chiusani in trasferta al Palaindoor di Padova sabato 24 e domenica 25 Gennaio.

-Il risultato da copertina se lo aggiudica Augusto Barbera che, all'esordio nella specialitá, sigla la miglior prestazione italiana indoor dell'anno in categoria SM65 sui 400 metri piani, con il tempo di 1’07”98.

-Nuovi ritocchi ai primati personali anche nelle altre specialità: nei 60m si migliorano sensibilmente Denise Allena, Anita Maiorano, Mariasole Bernardi, Giulia Dalmasso e Giovanni Beltritti e nel salto triplo donne balzano a 10,64 Virginia Serale e 10,71m Alice Martinengo.

Ad accompagnare i ragazzi in questa bella e fruttuosa trasferta il DT Fabio Milano.





IL ROATA AL 69° CROSS DEL CAMPACCIO E ALLA PELLERINA.

Prestazioni di rilievo per gli Allievi dell’Atletica Roata Chiusani, Trincheri e Morello, impegnati Domenica 25 Gennaio sui 4 km di Cross:

- Molto bene Ludovico Trincheri che, con un eccellente 13'35 si classifica 13° Allievo alla 69^ Edizione dello storico Cross del Campaccio

-Ottima prova anche per Leonardo Morello, per lui secondo gradino del Podio Allievi al Cross della Pellerina, chiuso in 15'30.

-Sempre alla Pellerina, nelle prove di 6km, 3a piazza SM45 per Maurizio Morello in 23'22, molto bene Alessandro Battino, al traguardo in 25'04





IL ROATA ALLA 42a CRONOSCALATA Mondovì Carassone - Mondovì Piazza.

Cinque podi e numerosi piazzamenti per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati contro il cronometro sulla salita di 2,2km della 42^ Edizione della Cronoscalata Mondovì Carassone-Piazza, Memorial Luigi Caldano, di Sabato 24 Gennaio.

- Secondo posto assoluto, a soli 6 decimi dalla prima classificata, per Sarah Aimée L'Epée, in cima alla salita in 9'24.8.

- Vittoria di categoria SM35 per Davide Preve, 6° assoluto in 8'00, e SM65 per Guido Castellino.

- Secondo gradino del podio di categoria SF45 per Francesca Donalisio e SF60 per Silvia Di Salvo.





-Piazzamenti in classifica e nelle rispettive categorie per Alberto Reineri, 7° assoluto, Floriano Roà, Flavio Gancia, Alberto Ricci, Silvio Gastaldi.

IL ROATA INDOOR A TORINO

Presenti Andy Gatto e Luca Coppola a rappresentare L’Atletica Roata Chiusani al 1° Meeting Regionale Gennaio Sprint disputato sabato 24/01/26 nel pistino coperto della Sisport a Torino.

-Vittoria con SB per Andy Gatto nei 60h in 8"21 (8"27 in batteria)

-Nei 60m piani 7"19 per Luca Coppola che ritocca il Personale di ben 7 centesimi e SB per Andy Gatto in 7"30.

Ottimi risultati anche nella giornata di Domenica 25/01/26, nelle gare di contorno sui salti in occasione dei Campionati Regionali Assoluti di Asta:

- Nel salto in lungo maschile vittoria di Luca Coppola con 6m90 (SB INDOOR) ultimo test in previsione dei Campionati Italiani Indoor juniores/Promesse di Ancona il 7-8 Febbraio

Bene anche Mattia Castagnotto che eguaglia il suo PB con 5m79

-Nel Triplo bene Gianna Pavarino che salta 9,40m.

Ad accompagnare il Tecnico Augusto Griseri





IL ROATA IN PISTA A TORINO

Nuovi personali ed un bronzo per l’Atletica Roata Chiusani, presente domenica 18 Gennaio ai Campionati Regionali 60m e 60h Allievi/Junior e Promesse, in scena al nuovissimo impianto Indoor della Sisport a Torino.

-Bronzo 60m Allieve e PB per Alice Martinengo in 8"42

-Giulia Dalmasso 8"81 PB

-Anita Maiorano 8"91 PB

-terzo posto per Irene Giraudo in 8.00 SB

Ad accompagnare il Tecnico Fabio Milano





IL ROATA A LIONE

Sabato 17 Gennaio, ottimi riscontri per gli atleti roatesi in pista nello splendido impianto Indoor Stéphane Diagana di Lione.

-Vittoria di Andy Gatto nei 60 ostacoli che in 8"22 eguaglia il suo SB.

-Buona prova di Mattia Castagnotto, 7"41 su 60m

-nella prova sui 400m Gatto chiude in 49"64 , Castagnotto in 51"68.

-Nel salto in lungo Luca Coppola è 4° con 6m63, buon riscontro in previsione dei Campionati Italiani Indoor che si terranno ad Ancona il 7-8/02/26.

Ad accompagnare il Tecnico Griseri



