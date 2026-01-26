La MA Acqua S.Bernardo Cuneo conquista una vittoria pesantissima superando la Vero Volley Monza 3-2 al termine di un tie break infuocato, davanti a oltre tremila spettatori. Una gara intensa e combattuta, in cui i piemontesi hanno saputo reagire alle difficoltà grazie all’esperienza dei senatori e al contributo dei giovani, con Ivan Zaytsev MVP e decisivo nei momenti chiave insieme a Baranowicz.
Sono ora disponibili gli highlights del match, con i momenti migliori della partita e le azioni più spettacolari della serata.
Volley Maschile | 26 gennaio 2026
SUPERLEGA / Cuneo piega Monza al tie break: vittoria 3-2 e highlights online
Davanti a oltre tremila spettatori la MA Acqua S.Bernardo lotta per cinque set, supera una Vero Volley Monza mai doma e conferma il proprio percorso di crescita.
