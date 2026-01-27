Bra, l’Avis si prepara a festeggiare i 79 anni di attività

L’Avis Bra torna a festeggiare la solidarietà. L’appuntamento è domenica 22 febbraio con i gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno.

Un’occasione importante per onorare 79 anni di vita di un sodalizio fatto di donne e uomini che quotidianamente e silenziosamente hanno dato grandi esempi di umanità attraverso la donazione del sangue.

«Settantanove anni fa un gruppo di braidesi comprese l’importanza di costituire una sezione locale di donatori, perché donare sangue e plasma è un semplice gesto straordinario - afferma il presidente del gruppo Avis di Bra, Armando Verrua -. Oggi tutti noi possiamo aiutare le persone che affrontano malattie, anche rare, chi deve sottoporsi ad un intervento chirurgico e chi è vittima di incidenti gravi a vincere la propria battaglia per la vita. Diventare donatore è facile, basta contattare la sezione Avis più vicina. Vi aspettiamo per festeggiare questo importante traguardo».

Il programma messo a punto è bello ricco, quindi prendete nota. Alle ore 10 Santa Messa presso la Parrocchia Beata Vergine del Buon Consiglio a Macellai (frazione di Pocapaglia); ore 11.30 assemblea sociale per l’approvazione del bilancio e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli, presso il ristorante “La Porta delle Langhe”, a Cherasco.

Infine, alle ore 13, tutti a tavola per il pranzo sociale, un momento di forte coesione e riconoscimento per tutti coloro che ogni anno contribuiscono a garantire una risorsa preziosa per la comunità.

Informazioni di servizio

Le prenotazioni per il pranzo sociale si effettuano solamente presso la sede Avis Bra entro e non oltre il 16 febbraio. La sede è aperta l’1, 2, 8, 10 e 16 febbraio. Il pranzo sarà offerto ai donatori iscritti all'Avis di Bra che hanno effettuato almeno 2 donazioni nell'anno 2025, ai premiati che nel 2025 hanno raggiunto 8-16-24-50-75-100-125-150-175-200 donazioni e ai donatori a fine attività. Per accompagnatori, famigliari e amici il costo del pranzo è di 40 euro. Per i bambini sotto 12 anni e per gli ex donatori raggiunti limiti di età il costo è di 25 euro.