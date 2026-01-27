 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 27 gennaio 2026, 07:51

“Progetto MEC” per i bambini della scuola dell’infanzia: si replica a San Damiano Macra

Appuntamento giovedì 29 gennaio con un secondo e bellissimo incontro guidato da Carola Cismondi

“Progetto MEC” per i bambini della scuola dell’infanzia: si replica a San Damiano Macra

“Prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura di noi stessi e della vita che ci circonda”.

In Valle Maira, il “PROGETTO MEC: Mappe degli EcoComportamenti” replica con un secondo e bellissimo incontro presso la scuola dell’Infanzia di San Damiano Macra.  

L’appuntamento è per giovedì 29 gennaio ed anche in questa occasione l’attività sarà organizzata come evento ludico, comprendendo una lettura animate seguita da un laboratorio vero e proprio in cui i bambini potranno esprimersi al meglio ma soprattutto imparare nuovi comportamenti virtuosi. Il rispetto per l'ambiente è una tematica cruciale per la sopravvivenza del pianeta e delle future generazioni, richiedendo azioni quotidiane ed una maggiore consapevolezza ecologica.
 

A guidare i bambini in questo percorso di scoperta e crescita ci sarà nuovamente la bravissima Carola Cismondi, che ha già avuto modo di incontrarli. La parte progettuale è stata realizzata nell’ambito del Progetto B.R.I.C.A., finanziato dal PNRR Ministero della Cultura M1C3. Misura 2, Investimento 2.1 – Linea di intervento B. Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di: Fondazione CRC all’interno del Progetto “Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira” e dalla Fondazione CRT all’interno del progetto “Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira”.

Beatrice Condorelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium