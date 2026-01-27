“Progetto MEC” per i bambini della scuola dell’infanzia: si replica a San Damiano Macra

“Prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura di noi stessi e della vita che ci circonda”.

In Valle Maira, il “PROGETTO MEC: Mappe degli EcoComportamenti” replica con un secondo e bellissimo incontro presso la scuola dell’Infanzia di San Damiano Macra.

L’appuntamento è per giovedì 29 gennaio ed anche in questa occasione l’attività sarà organizzata come evento ludico, comprendendo una lettura animate seguita da un laboratorio vero e proprio in cui i bambini potranno esprimersi al meglio ma soprattutto imparare nuovi comportamenti virtuosi. Il rispetto per l'ambiente è una tematica cruciale per la sopravvivenza del pianeta e delle future generazioni, richiedendo azioni quotidiane ed una maggiore consapevolezza ecologica.



A guidare i bambini in questo percorso di scoperta e crescita ci sarà nuovamente la bravissima Carola Cismondi, che ha già avuto modo di incontrarli. La parte progettuale è stata realizzata nell’ambito del Progetto B.R.I.C.A., finanziato dal PNRR Ministero della Cultura M1C3. Misura 2, Investimento 2.1 – Linea di intervento B. Le attività laboratoriali sono realizzate con il contributo di: Fondazione CRC all’interno del Progetto “Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira” e dalla Fondazione CRT all’interno del progetto “Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira”.