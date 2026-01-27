Al Corpo Antincendi boschivi del Piemonte il premio nazionale “Giuseppe Zamberletti”

Il Corpo Antincendi boschivi del Piemonte è stato insignito ieri pomeriggio del Premio nazionale “Giuseppe Zamberletti”, istituito dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e dedicato al fondatore della Protezione civile moderna italiana.

Il riconoscimento, nel corso di una cerimonia svoltasi a Roma nella sede del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è stato consegnato dal capo dipartimento Fabio Ciciliano a Corrado Busnelli, ispettore generale del Corpo AIB Piemonte alla presenza del direttore regionale delle Opere pubbliche Bruno Ifrigerio, del dirigente della Protezione civile regionale Franco De Giglio, davanti ad una rappresentanza del Corpo Aib composta da diversi componenti della direzione regionale del Corpo.

Nella motivazione è riportato: «Per l’impegno profuso nella lotta agli incendi boschivi in Francia nell’estate 2025. Il Corpo ha contribuito a consolidare le procedure di intervento dell’Italia all’interno del Meccanismo Europeo di Protezione Civile». Il premio valorizza così l’impegno quotidiano del Corpo AIB Piemonte, punto di riferimento essenziale del sistema regionale di Protezione civile, protagonista nelle attività di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e negli interventi legati alle principali emergenze che hanno colpito il territorio negli ultimi anni.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha definito l’assegnazione del premio «un motivo di grande orgoglio per tutta la Regione Piemonte. Questo riconoscimento rende merito a una realtà che incarna al meglio i valori della Protezione civile: servizio, competenza, spirito di sacrificio e profondo legame con il territorio. Il Piemonte può contare su un sistema di volontariato solido e preparato, capace di affrontare le emergenze con serietà e professionalità, e il Corpo AIB ne rappresenta una delle colonne portanti».

L’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi rileva che «in questi anni di governo della Giunta Cirio abbiamo affrontato numerose emergenze, dagli incendi boschivi agli eventi meteorologici estremi, e in ogni occasione il Corpo AIB del Piemonte è stato presente, operativo e determinante. Parliamo di centinaia di interventi sul territorio, spesso in condizioni complesse e rischiose, che hanno visto i volontari AIB lavorare fianco a fianco con il sistema regionale di Protezione civile, dimostrando preparazione, tempestività e grande senso di responsabilità. Questo premio riconosce quindi un lavoro concreto, fatto sul campo, e rafforza il legame tra la Regione e i volontari. Come assessore alla Protezione civile ho sempre ritenuto fondamentale essere vicino a chi interviene in prima linea, e continueremo a investire su formazione, mezzi e prevenzione, perché il Corpo AIB rappresenta una risorsa strategica per la sicurezza del Piemonte».

La prima edizione del Premio nazionale “Giuseppe Zamberletti” è stata promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione civile in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli-Venezia Giulia del 1976, l’evento dal quale prese avvio, grazie alla visione strategica dell’allora commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, il percorso istituzionale ed operativo che ha portato alla creazione dell'attuale Servizio nazionale di Protezione civile.

I premi sono stati suddivisi in quattro sezioni - istituzioni, volontariato, scienza e tecnica, amministrazioni dello Stato - ai soggetti individuati da una commissione composta da rappresentanti del Dipartimento, del mondo accademico e scientifico nell’ambito delle discipline afferenti alle tematiche di Protezione civile, ai sistemi regionali, alle Organizzazioni di volontariato, alle strutture operative nazionali.