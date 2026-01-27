BASKET C GOLD / Partita interrotta e sconfitta amara per la Cogal Savigliano

Una partita interrotta sul più bello quella andata in scena domenica sera tra PNC Ciriè e Cogal Savigliano, terza e seconda forza del raggruppamento che, come pronosticabile, hanno dato vita ad una battaglia senza esclusione di colpi.

«Abbiamo sempre condotto le operazioni tolto il loro parziale in avvio ma non siamo mai riusciti a dare continuità ai momenti positivi – le parole di coach Siclari -. Mi riferisco ai due parziali da 12-21 e da 0-7 che ci avevano permesso di allungare, salvo poi essere ripresi. Peccato perchè anche nel finale eravamo sopra 70-76 ma poi loro sono stati di nuovo molto bravi ad impattare sull’80 pari e a portarci all’overtime. In generale il gioco non è stato male ma dobbiamo essere capaci di chiuderle queste partite: siamo stati imprecisi e a tratti poco concentrati».

Il tempo supplementare ha fatto storia a se: dopo le prime azioni che vedevano i padroni di casa portarsi in vantaggio per 83-82, un brutto infortunio ha di fatto sospeso il gioco per circa mezzora in attesa che l’ambulanza raggiungesse il palazzetto per assistere il giocatore avversario. Alla ripresa del gioco l’inerzia e la continuità della sfida erano ormai sfumate e questo spiega le polveri bagnate che, con soli due punti segnati per lato, hanno consegnato la vittoria a Ciriè.

Il passo falso della Cogal permette a PNC di ricucire in classifica ma soprattutto a Cus di tornare sul +4. Ora serve ripartire con il “derby” casalingo contro Abet Bra: palla a due in programma per sabato 31 alle 21.15.

PNC CIRIE’ 85 – COGAL SAVIGLIANO 84

22-23, 16-21, 19-17, 23-19, 5-4

Savigliano: Romerio 11, Bonatti 9, Origlia, Agbogan 22, Abrate, Pulina 7, Inglese 6, Giorsino, Amateis 6, Molinario 4, Gioda 19. All.: Siclari