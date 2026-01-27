Petanque / Le donne dell'Auxilium Saluzzo tengono il quarto posto nel volo. Petanque: Mana e Salusso vincono a Marene

Sempre intensa l'attività agonistica della Bocciofila Auxilium Saluzzo.
Nella specialità volo, in serie A maschile, sconfitta casalinga per 10 a 14 contro il Gaglianico. Un risultato che permette comunque di conquistare un punto per il team di Paolo Costa. Sabato 31 gennaio trasferta in Veneto contro la Marenese.
Nella A femminile, una sconfitta e una vittoria per la compagine di Michela Perassi: ko con la Borgonese per 6 a 18, ma successo contro Bocce Mondovì per 18 a 6. La formazione saluzzese rimane al quarto posto. Nel prossimo fine settimana ancora due match in trasferta: sabato 31 gennaio in casa della capolista Noventa, domenica 1 febbraio contro il Cussignacco.
Per la specialità petanque, pesante sconfitta per il team saluzzese di Caporgno e Marin, che perde 0 a 22 contro il Passatore. Si tornerà a giocare domenica 8 febbraio a Savigliano, in casa della Vita Nova.
A Marene, nel torneo serale a coppie, successo di Simone Mana e Corrado Salusso, mentre nella gara provinciale a terne disputata domenica 25 gennaio a Dronero, secondo posto per Kevin Billia, Daniele Ferrato e Paolo Testa.