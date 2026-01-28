Prende forma il collegamento ciclabile tra Moretta e Saluzzo

Avanzano a ritmo sostenuto gli interventi per la costruzione della nuova pista ciclabile lungo l’ex tracciato ferroviario, che metterà in collegamento Moretta con il tratto verso Torre San Giorgio e Saluzzo.

L’opera si inserisce nel più ampio itinerario cicloturistico che, da Airasca, raggiunge la pianura saluzzese passando attraverso la “Via delle Risorgive” (ex ferrovia Airasca-Moretta) e connettendosi alla rete ciclabile del territorio torinese.

Il cantiere, avviato da alcuni giorni, è entrato nella prima fase operativa con lo smantellamento dell’infrastruttura ferroviaria dismessa: binari e traversine vengono progressivamente rimossi lungo il tracciato, operazione necessaria per consentire la successiva realizzazione del fondo ciclabile e delle opere di sistemazione ambientale e di messa in sicurezza del percorso.

(I lavori per lo smantellamento dei binari tra Saluzzo e Cervignasco)

“L’idea di proseguire la ciclabile Airasca–Moretta fino a Saluzzo – sottolinea il sindaco di Moretta Gianni Gatti – è stata fortemente voluta proprio dal nostro Comune. Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto e ci siamo impegnati perché potesse diventare realtà, convinti che rappresenti un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio”.

Per Moretta l’opera costituisce un investimento concreto sul futuro, in grado di rafforzare la vocazione cicloturistica del paese e di valorizzarne la posizione lungo un corridoio verde di collegamento tra l’area saluzzese e la cintura torinese.

“Si tratta di un’infrastruttura fondamentale – prosegue il sindaco Gatti – perché porterà benefici non solo turistici, ma anche economici e sociali. La pista ciclabile consentirà di collegare Moretta con diverse realtà produttive locali e con i Comuni limitrofi, offrendo una nuova modalità di spostamento sostenibile sia per i visitatori sia per i residenti. Pensiamo ai lavoratori, agli studenti, ma anche alle famiglie e ai cicloturisti che potranno attraversare il nostro territorio in modo sicuro e continuo”.

Negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale ha inoltre affiancato al progetto infrastrutturale un intervento mirato sull’accoglienza, con l’apertura di un ostello per ciclisti e viaggiatori nei locali del santuario della Beata Vergine del Pilone, situato proprio di fronte al tracciato della ciclabile.

“Abbiamo voluto accompagnare la realizzazione dell’opera con un servizio dedicato – aggiunge Gatti – creando un punto di ospitalità pensato appositamente per chi si muove in bicicletta. È una scelta coerente con la direzione intrapresa e un segnale concreto della fiducia che riponiamo in questo progetto e nelle sue ricadute positive per Moretta”.

Sul fronte dell’avanzamento dei lavori, l’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’andamento del cantiere. “Gli interventi stanno procedendo con regolarità e con una buona velocità – conclude il sindaco Gianni Gatti – e siamo ottimisti sul fatto che presto si potrà pedalare in continuità da Airasca fino a Saluzzo. Questo collegamento rappresenterà un’importante occasione di sviluppo e di integrazione per il nostro paese, inserendolo in una rete ciclabile di livello regionale ed europeo”.

Il progetto ha un costo complessivo stimato di circa 4 milioni di euro.

Il dossier ha ottenuto, lunedì 15 settembre 2025, un finanziamento regionale di circa 3 milioni di euro, mentre la quota restante è a carico dei tre Comuni coinvolti: circa 650 mila euro per Saluzzo, 225 mila per Torre San Giorgio e 175 mila per Moretta.

I tre Municipi, con Saluzzo capofila, avevano precedentemente completato l’acquisto del sedime ferroviario da Rfi (Rete ferroviaria italiana), ovvero della ‘lingua di terra’ su cui correvano binari ed erano piazzate le traversine.

L’operazione ha comportato un investimento di circa 345 mila euro (pari a 3,5 euro al metro quadro), oltre a 20 mila euro per l’acquisto di due ex caselli ferroviari.

Successivamente è stato messo in vendita il cosiddetto ‘materiale rotabile’, ossia i binari ancora presenti lungo i circa 14 chilometri della tratta.

La base d’asta era fissata a 300 mila euro; il lotto è stato aggiudicato alla ditta ‘Valferro’ di Trescore Balneario (Bergamo), che ha presentato un’offerta di 391 mila euro, ripartiti in circa 316 mila euro per Saluzzo, 46 mila per Torre San Giorgio e 28 mila per Moretta.

Il tracciato rientra nel percorso europeo ‘EuroVelo 8’, uno dei principali itinerari cicloturistici continentali lungo l’arco mediterraneo, destinato a favorire la mobilità dolce e il turismo sostenibile.