VOLLEY FEMMINILE / Mondovì, Pier Domenico Ravera è il nuovo presidente

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MONDOVÌ VOLLEY

Nel DNA del Mondovì Volley risiede la forza di sapersi rinnovare consolidando quanto già raggiunto e con l’obiettivo di crescere ancora.

Oggi annunciamo che il testimone della Presidenza passa nelle mani di Pier Domenico Ravera.

Questo avvicendamento avviene nell’ambito dei soci della nostra Società sportiva e vede la figura di Mario Bovetti, che ha svolto la funzione di Presidente fino ad oggi, mantenere comunque la propria piena operatività nell’organico del Mondovì Volley, garantendo, con le sue capacità e la sua rete di relazioni, una continuità nella gestione del nostro sodalizio. Mario ha saputo gestire con passione e professionalità un difficile momento di transizione della nostra società, permettendole di consolidarsi sul panorama nazionale come una delle migliori realtà in ambito giovanile, punto di riferimento del volley piemontese e non solo.

Pier Domenico Ravera, già Direttore Generale della Società, ha accettato con entusiasmo di unire le proprie funzioni operative con quelle di rappresentanza della società, con l’intento di rendere ancor più efficace l’intera organizzazione, che coinvolge, lo ricordiamo con orgoglio, quasi 100 persone e che permette ad oltre 250 ragazze di praticare sport nel nostro territorio.

Con questo avvicendamento, Mondovì Volley intende continuare con determinazione la sua sfida per arrivare ai vertici dello sport regionale e nazionale, dove merita di essere.