Beppe Ghisolfi ospite a "ReStart" su Rai3: focus su economia e decisioni del Governo

Il banchiere e giornalista Beppe Ghisolfi torna gradito ospite nel programma mattutino condotto da Annalisa Bruchi su Rai3, tra le 9 e 45 e le 10 e 40, sui temi dell'attualità sociale, economica e politica sia nazionale che estera, con l'adesione di una quota crescente del pubblico dei telespettatori



Le decisioni di politica economica e fiscale del Governo, attese oggi a seguito del completamento del cronoprogramma del PNRR e soprattutto della tragica emergenza del maltempo nel Sud e nelle Isole, saranno al centro dei dibattiti attesi nel corso della puntata di "ReStart" in programma domani mattina come sempre a partire dalle 9 e 45.

La collaudata e sapiente conduzione da parte di Annalisa Bruchi affronterà le principali notizie in arrivo dall'Italia, dal mondo e dalle istituzioni romane, dove gli aspetti sociali ed economici assumono una portata dirompente, in relazione alle decisioni degli Stati Uniti d'America e alla conseguente necessità per l'Europa di riposizionarsi sui mercati. Argomenti che nella più parte dei casi affrontano i temi dell'inclusione finanziaria e della tutela delle famiglie e dei risparmiatori, in una fase dominata dalla crescita degli accantonamenti bancari e dalla stagnazione e dal posticipo delle decisioni di consumo e di investimento. Aspetti sui quali, collegato dalla propria abitazione in provincia di Cuneo, è atteso l'intervento del banchiere e giornalista Beppe Ghisolfi, che proprio in questi giorni sta portando nelle edicole il primo numero del magazine Banca Finanza di cui è direttore.

Secondo le più recenti rilevazioni divulgate dall'ufficio stampa della Rai, ReStart sta conseguendo un gradimento crescente presso il pubblico dei telespettatori della fascia del mattino, con una quota che si posiziona oramai stabilmente sopra il 7 per cento del totale.