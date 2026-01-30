Blu e Nita, inseparabili: due cani del canile di Alba cercano una sola adozione

Hanno 4 anni, sono di taglia grande e, soprattutto, sono una coppia: Blu e Nita vivono l’uno accanto all’altra da sempre. Dormono insieme, si cercano, si rassicurano. Un legame che, per chi li conosce, non lascia dubbi: separarli significherebbe spezzare la cosa che li tiene in equilibrio. La loro vita è cambiata all’improvviso l’anno scorso, quando sono stati portati in canile. Da allora aspettano. Aspettano quello sguardo che non si ferma al box, ma va oltre l’apparenza. Aspettano qualcuno che dica semplicemente: “Venite a casa”.

Blu e Nita sono cani buonissimi, già sterilizzati. Cercano una famiglia presente, dinamica, capace di scegliere davvero “per sempre”. L’ideale sarebbe una casa con giardino ben recintato, ma la richiesta più importante è un’altra: che non vengano lasciati fuori. Non cani “da giardino”, ma compagni di vita, da far entrare in casa, nella quotidianità e nelle abitudini di una famiglia.

Oggi si trovano nel canile di Alba, in località Toppino.

Chi fosse interessato può contattare direttamente i referenti indicati dall’associazione Amici di Zampa: WhatsApp (Barbara): 335 6915647 - WhatsApp (Paolo): 347 5924197

L’associazione Amici di Zampa invita anche chi non può adottare a fare la sua parte in modo semplice: condividere l’appello, spesso l’adozione giusta passa da un messaggio inoltrato al momento giusto. E da qualche parte, forse, c’è davvero una famiglia che li sta aspettando… senza saperlo ancora.