Incontro a Magliano Alfieri con le Forze dell’Ordine per prevenire le truffe

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 gennaio, Comune e Biblioteca Civica di Magliano Alfieri hanno organizzato un interessante incontro di formazione su come prevenire truffe e raggiri, grazie al coinvolgimento e al supporto dell’Arma dei Carabinieri.

Il luogotenente Mauro Araldo, comandante del presidio dei Carabinieri di Govone, accompagnato dal carabiniere Vincenzo Cannizzo, ha fornito ai numerosi cittadini presenti nei locali della biblioteca civica, utili consigli per proteggersi dalle truffe e per prevenire i furti.

L’incontro è servito a ribadire che collaborazione e prevenzione sono fondamentali, di fronte ai sempre nuovi metodi di truffe, che prendono di mira in particolar modo le persone anziane.

La formazione è stata anticipata da una breve introduzione della sindaca Giulia Adriano e ha suscitato una serie di domande da parte dei cittadini, sempre più preoccupati per i numerosi tentativi di raggiri, soprattutto tramite false telefonate, anche con numeri clonati e apparentemente sicuri, come i recapiti delle banche o degli stessi famigliari.

Tanti i consigli utili per non cadere vittime di richieste di denaro pressanti in favore di parenti o amici, per difendersi dai simulatori che tentano di introdursi in casa con pretesti o con tesserini contraffatti, per prevenire i furti nelle abitazioni, magari installando sistemi di controllo con telecamere o sistemi antiintrusione, oggi a prezzi più abbordabili che in passato.

Anche per i cittadini maglianesi presenti, l’invito delle Forze dell’Ordine è quello di collaborare e creare rete fra le persone, segnalando tempestivamente comportamenti sospetti, affinché queste bande specializzate, possano essere individuate e arrestate.

Nel Roero è sempre notevole l’impegno dei Carabinieri per informare e formare la popolazione tramite questi incontri e nel controllo di un territorio vasto, con molti centri isolati e piccole borgate, spesso prese di mira dai malviventi.