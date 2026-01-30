Tregua di tre giorni e poi nuova fase di maltempo e ingenti nevicate in arrivo

Tregua di tre giorni, poi da lunedì nuova fase di maltempo a causa di una intensa perturbazione atlantica, con neve ancora a bassa quota e piogge diffuse.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio

Cielo generalmente nuvoloso con anche qualche nebbia al mattino. Qualche nevicata in mattinata sulla Val d'Aosta occidentale oggi e domenica mattina. Domani mattina attesa qualche debole nevicata su Alpi Marittime e deboli piogge in Liguria.

Temperature nella media del periodo o poco più fredde, massime comprese tra 6 e 8 °C su pianure piemontesi, mentre fino 11/12 °C su coste. Minime attorno a 0/3 °C su pianure, 5/7 °C sulle coste.

Venti generalmente assenti o deboli variabili un po' ovunque, soltanto in Liguria tra savonese e genovese ci saranno temporanei rinforzi di tramontana tra domani e domenica.

Da lunedì 2 febbraio

Il nuovo mese comincia subito con una intensa perturbazione che dal pomeriggio porterà piogge e nevicate diffuse, anche a bassa quota, su tutto il Nord Ovest almeno fino al mattino di martedì, anche se l'evoluzione è ancora da definire nei dettagli.

Accumuli nevosi che sulle Alpi meridionali saranno ingenti. Temperature in netto calo non tanto per ingresso di aria fredda in sè, quanto proprio per l'effetto raffreddante delle precipitazioni. Nei prossimi aggiornamenti avremo maggiori dettagli.

