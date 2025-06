Si conclude oggi il "weekend lungo" d'inizio giugno: la Granda celebra la Festa della Repubblica

Castelli Aperti, Giny a Mondovì e le numerose fiere primaverili, come quelle di Dronero, Roccaforte Mondovì e Cortemilia saranno catalizzatori importanti per turisti e curiosi durante questo lungo week end che culmina oggi con la Festa della Repubblica. Mercatini, escursioni, concerti e festival completeranno l’offerta di svago e divertimento in Granda, senza contare le tante opportunità enogastronomiche un po’ ovunque.

Non mancano le possibilità di visite guidate negli angoli più suggestivi della provincia, anche in quelli sotterranei o abbandonati, come nelle grotte o nelle cave montane.

Si consiglia sempre di consultare le previsioni meteo che potrebbero modificare i programmi delle manifestazioni outdoor.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

Torna l'appuntamento “Castelli Aperti”, progetto che ogni anno valorizza il ricchissimo patrimonio storico-artistico della regione attraverso l’apertura straordinaria di castelli, dimore, torri, ville, palazzi e giardini. In occasione del lungo ponte della Festa della Repubblica, sabato, domenica e lunedì, decine di beni distribuiti in tutte le province del Piemonte saranno accessibili al pubblico, offrendo visite guidate, percorsi museali, degustazioni, rievocazioni storiche e concerti.

Ecco i siti della provincia di Cuneo:

Alba - Museo Diocesano di Alba: 1 e 2 giugno aperto con orario 14.30 - 18.30.

Barolo - Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: 1 e 2 giugno aperto dalle 10.30 alle 19.

Bra - Museo Civico di Storia Naturale Craveri: 1 e 2 giugno aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra - Museo del Giocattolo: 1 e 2 giugno ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30.

Bra - Pollenzo - Banca del Vino: 2 giugno aperta dalle 10 alle 14 per visite libere e degustazioni a pagamento.

Caraglio - Il Filatoio: 1 e 2 giugno visite guidate alle ore 11, 15.30, 17.30.

Cherasco - Palazzo Salmatoris: 1 e 2 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: gratuito.

Dronero - Museo Civico Luigi Mallé: 1 e 2 giugno dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: gratuito.

Fossano - Castello dei Principi D’Acaja: 1 e 2 giugno aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30.

Govone - Castello Reale: 1 e 2 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30).

Magliano Alfieri - Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: 1 e 2 giugno aperto con orario 10.30-18.30.

Manta - Castello della Manta: 1 e 2 giugno aperto con orario 11-19.

Mombasiglio- Museo Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: 1 e 2 giugno dalle ore 10 alle ore 18.

Priero - Borgo e Torre Medievale di Priero: 1 e 2 giugno visite guidate su prenotazione dalle 10 alle 18. Info: Tel: 3331714232; torre@prieroturismo.it .

Roddi - Castello di Roddi: 1 e 2 giugno visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

Saluzzo - Casa Cavassa: 1 e 2 giugno orario 10 -13 e 14-19.

Saluzzo - Casa Natale di Silvio Pellico: 1 e 2 giugno visite accompagnate dalle 14 alle 19.

Saluzzo - La Castiglia: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 14 -19.

Saluzzo - Torre Civica e Pinacoteca Olivero: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 14-19.

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 14-19, Mostra delle Opere di Elzevir.

Savigliano - Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano - Palazzo Muratori Cravetta: 1 e 2 giugno 10-13 e 15 -18.30.

Savigliano - Torre Civica: 1 e 2 giugno orario 10-13 e 15-18.30.

Serralunga d’Alba - Castello di Serralunga d’Alba: 1 e 2 giugno aperto con visite guidate alle ore 10.30, 11.15, 12, 12.45, 14.30, 15.15, 16, 16.45, 17.30.

***

CUNEO

FESTA DELLA REPUBBLICA

Lunedì 2 giugno dalle 10.30 in piazza Galimberti, onori ai gonfaloni decorati, alzabandiera e Inno nazionale. In seguito consegne delle Onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

CUNEO

CONCERTO FESTA DELLA REPUBBLICA

Lunedì 2 giugno alle ore 21, presso il teatro Toselli, nell’ambito degli eventi previsti per le celebrazioni del 79° anniversario della Festa della Repubblica, avrà luogo il concerto dell’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo. Info: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

***

ALBA

MORE THAN KIDS

Lunedì 2 giugno, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

SULLE TRACCE DI GALLIZIO

Lunedì 2 giugno, alle ore 16 il Museo civico "F. Eusebio" apre i suoi magazzini sotterranei al pubblico per scoprire le collezioni non esposte al pubblico. A rendere speciale l'appuntamento di sarà una parte di visita dedicata a Pinot Gallizio, di cui alcune opere sono esposte nelle sale museali in occasione della mostra "Era Gallizio". Info: museo@comune.alba.cn.it - 0173/292473

***

BOSSOLASCO

FESTA DELLE ROSE

Lunedì 2 giugno si svolgerà nel paese dell’alta Langa, la “Festa delle rose” con un programma ricco di eventi, fra cui Mostra-mercato florovivaistica con 25 espositori d’élite, Mostra dei pittori di Bossolasco, Visita guidata a tappe per famiglie, Laboratori didattici per adulti e bambini, Parco delle Rose accessibile e aperto a tutti e percorsi di degustazione dell'Alta Langa DOCG Rosé itinerante. Info: https://roserose.eu/appuntamenti

***

BOVES

SPASGIADA GALUPA

Lunedì 2 giugno 14a edizione della Spasgiada Galupa, con ritrovo alle ore 10 in Piazza dell’Olmo e consegna kit e ticket per assaggi e aperitivo. Info: 0171/391894 www.comune.boves.cn.it

***

BUSCA

MERCATINI DELL’INGENIO

Lunedì 2 giugno, dalle 10 alle 18, mercatino dell’hobbista nel Parco dell’Ingenio e possibilità di visitare il museo del tombolo e le antiche macchine agricole. Ingresso gratuito. Info: 338 27 59 968 www.ass-ingenium.it/

***

CHERASCO

NATURA E VITA

Lunedì 2 giugno sarà aperta nelle sale di Palazzo Salmatoris l’esposizione intitolata "Natura e vita, Daniele Fissore - Opere dal 1973 al 2017". Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: www.turismoeventicherasco.it

***

DEMONTE

ESCAPE GAME

Lunedì 2 giugno, alle ore 15.30, tra le vie di Demonte, "Escape Game", entusiasmante caccia al tesoro per scoprire i segreti del borgo. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

***

DRONERO - CARTIGNANO - SAN DAMIANO MACRA

CAMMINATA SUI LUOGHI DELLA RESISTENZA

Lunedì 2 giugno da tre diverse località, Dronero (h.8 Ruata Prato), Cartignano (h.7.30) e San Damiano Macra (h. 9 in Borgata Filoira di Paglieres), “Marcia sui Sentieri Partigiani”, con arrivo al rifugio “Detto Delmastro” in frazione Santa Margherita. Alle 13 pranzo conviviale. Info: 339 15 02 952 - 340 41 26 874 - 347 48 08 606.

***

FOSSANO

COLORATE ESSENZE

Fino a lunedì 2 Giugno, la Chiesa del Vecchio Salice in Piazza Bima, ospiterà “Colorate essenze- Gioco armonico fra tratti e colori”, mostra personale di pittura di Riccardo Balestra. Ingresso gratuito. Info: 320 82 90 816.

***

MANTA

MANTA DA SCOPRIRE

Lunedì 2 giugno, dalle ore 10, appuntamento con "Manta da scoprire", un'intera giornata dedicata alla scoperta del territorio con monumenti aperti, visite guidate teatralizzate in abiti storici, spettacoli, concerti, enogastronomia, e-bike tour, attività per bambini, mostre e mercatino dell'artigianato. Info: mantadascoprire.it

***

MONDOVÌ

GINY

Lunedì 2 giugno avrà luogo “Giny”, il Festival italiano del gin e del ginepro sostenibile, energetico e inclusivo, dalle Y di sustainability, inclusivity ed energy. Ingresso libero e gratuito nello spettacolare contesto della scenografica Piazza Maggiore. Info: https://ginyfestival.com/

MONDOVÌ

CORI DELLE TRADIZIONI CINESE E ITALIANA

Lunedì 2 giugno alle ore 11 presso Sala Ghislieri, con il Concerto per la Festa della Repubblica “Cori delle tradizioni cinese e italiana” a cura del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera cinese diretto da Zhao Yuan. Info: segreteria-artistica@academiamontisregalis.it )

***

PIETRAPORZIO

VISITA ALLE MINIERE

Lunedì 2 giugno, dalle ore 10, il Consorzio Valle Stura Experience organizza una visita guidata, presso le miniere di barite a Pietraporzio. Info: www.vallesturaexperience.it/

***

ROBILANTE

SOUNÀ CANTÀ

Lunedì 2 giugno 20a edizione del raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di “Courenta e balet”. Nel pomeriggio numerosi gruppi di musicisti si ritroveranno nelle piazze del paese per la rassegna canora, anticipata dalla camminata di 5 km con letture a tema “La vià”. Info: 320 78 03 885 - 346 28 84 523.

***

ROCCA DE BALDI

UNO SGUARDO IN CUCINA

Lunedì 2 giugno, apertura del Castello Museo di Rocca de' Baldi, affiancata da quella dell'EnoMuseo La Cantina in frazione Crava. Info: https://museodoro.org/

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ

FIERA DELLE ERBE

Lunedì 2 giugno è in programma la “Fiera delle Erbe”. Piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta, tisane, oli, salumi speziati e formaggi alle erbe. Alle ore 12 Pranzo delle erbe. In attesa dell'evento saranno proposti corsi e laboratori a tema. Info: https://kyepiu.it/

ROCCAFORTE MONDOVÌ

PIEVE DI SAN MAURIZIO

Lunedì 2 giugno alle ore 10 e 15.15 con partenza dall’ufficio turistico, passeggiate nei boschi con tappe alla Pieve di San Maurizio e alle rovine del castello, di durata 2 ore. Alle 15 e alle 17 visite guidate alla Pieve di San Maurizio.