I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Soldi incassati, viaggi fantasma e decine di persone sul piede di guerra: scoppia il caso dell'agenzia cuneese

"Inimmaginabile. Viaggiavo con lei da anni, era sempre andato tutto bene".

Sono le parole di una signora di Busca, tra le "vittime" dell'agenzia "Viaggi & Emozioni" di corso Giolitti 8 che, da web, risulta "chiusa definitivamente".

Il caso è stato sollevato ieri dal quotidiano "La Stampa" di Cuneo.

Nel giro di poco, sono arrivate segnalazioni anche alla nostra redazione. Di persone che, versata la caparra e in qualche caso anche il saldo, non hanno mai ricevuto biglietti, voucher o alcun titolo di viaggio. Perché il viaggio non c'era. Non c'era mai stata alcuna prenotazione. Qualcuno ci ha rimesso migliaia e migliaia di euro.

Ha perso i soldi e pure il viaggio.

La signora di Busca sarebbe dovuta andare a Roma con il marito e un'altra coppia. Avevano versato, in totale, 1000 euro di caparra.

"Ieri mattina sono andata in agenzia per il saldo. Ho trovato chiuso. Poi ho letto l'articolo e sono rimasta di sasso. Ho provato a telefonare alla titolare, che conosco da anni, ma non mi ha risposto. Lei ho mandato un messaggio. A quello ha risposto: mi indicava di rivolgermi ad un'altra agenzia della zona con cui aveva più volte collaborato. Stamattina ho chiamato, ma mi hanno risposto che non ne sanno niente. Al massimo, possono organizzarmi un altro viaggio, che ovviamente dovrei pagare. Temo di aver perso i soldi. Vedrò cosa fare, probabilmente mi unirò a chi vuol fare denuncia".

Non manca un po' di preoccupazione per la titolare, che tutti descrivono come gentile e disponibile, con un giro di clientela importante, sul mercato cuneese da anni. C'è chi pensa che possa avere problemi di salute. Qualcun altro teme che possa essere finita in brutti giri.

Di certo c'è che sono tante le persone che si sono rivolte a lei in questi ultimi mesi, senza essere riusciti a partire e senza aver capito che fine abbiano fatto i propri soldi.

Tra loro una nostra lettrice, che aveva prenotato e pagato un viaggio alle Maldive per scoprire che la titolare "non aveva mai prenotato nulla, né resort né volo aereo. E lei completamente sparita e agenzia chiusa", ci scrive.

Tra chi si è rivolto a lei, magari per trasferte di assessori o dipendenti, ci sarebbero anche dei Comuni.

"Abbiamo stimato più di 100mila euro di caparre e saldi versati per viaggi mai prenotati", ci spiega un ragazzo di Cuneo che sarebbe dovuto partire il 1° gennaio verso una destinazione asiatica, assieme ad altre cinque persone. Il gruppo ci ha rimesso circa 10mila euro.

L'idea del viaggio inizia a prendere forma ad agosto, racconta. Si rivolgono all'agenzia di corso Giolitti 8, a quella donna con cui qualcuno, nel gruppo, ha già fatto più e più viaggi, alcuni anche piuttosto costosi e complicati, senza mai aver avuto disguidi o problemi.

"A settembre abbiamo prenotato e versato l'anticipo. Tra novembre e dicembre abbiamo saldato tutto. Nel frattempo, abbiamo iniziato a chiedere qualche titolo di viaggio, senza mai ricevere niente. Quello che abbiamo in mano è il contratto con le ricevute dei soldi versati. Passano le settimane e arriviamo a ridosso della partenza. Contattiamo la titolare al telefono, ma non ci risponde. Verso il 20 di dicembre passiamo in agenzia, per sentirci dire: vi porto tutto io. Ma al 31 dicembre ancora niente. Si è giustificata inventando un sacco di scuse. Ha detto che il nostro volo, che faceva scalo a Instambul, era stato cancellato, con molti altri, a causa di una bufera di neve. Parzialmente vero, la scusa era pensata, perché c'era stata una bufera con i voli cancellati, ma in un'altra zona della Turchia. Poi ha detto che gli aerei non potevano partire perché sprovvisti di gomme da neve. Insomma, abbiamo capito che non c'era alcun viaggio. Il 2 gennaio la titolare era ancora in agenzia, siamo andati da lei e le abbiamo detto che volevamo la restituzione dei soldi. Ci ha chiesto l'invio di una mail che lei a sua volta ha inoltrato davanti a noi ad un indirizzo risultato poi inesistente. Da quella data non l'abbiamo più vista né sentita. Ci siamo rivolti al Comitato Difesa Consumatori sezione di Cuneo con altri viaggiatori. Tutti insieme, speriamo di ottenere qualcosa".

Anche se, questa l'informazione che circolerebbe, l'agenzia avrebbe già presentato istanza di fallimento.

"Abbiamo poca speranza di recuperare i nostri soldi. Umanamente ci dispiacerebbe se le fosse capitato qualcosa. Ma è da molti mesi che la cosa va avanti. C'è gente che non è partitra per la Maratona di New York, qualcuno ha perso il viaggio di nozze, noi migliaia di euro euro. Dove sono finiti tutti i nostri soldi?"