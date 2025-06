Montaldo di Mondovì, auto finisce in un dirupo e muore una donna classe 1950

Erano entrambe a bordo dell'auto, quando nel perderne il controllo una delle due donne è rimasta vittima nell'incidente e l'altra ferita.



Il tragico incidente si è verificato a Montaldo di Mondovì sulla provinciale 183, da cui la vettura è scivolata lungo un dirupo capottandosi per circa una ventina di metri e finendo nei pressi di via Chiappera.



Sul posto il servizio regionale di emergenza sanitaria 118 che ha prestato soccorso alle due con l'ausilio dell'elisoccorso. Mentre la donna ferita di 75 anni è stata trasportata in ospedale in codice verde, dopo svariati tentativi di rianimazione è stato constatato il decesso della seconda, classe 1950, nata a Magliano Alpi e residente a Mondovì.

In supporto alle operazioni sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Mondovì per il recupero del mezzo e l'estrazione delle persone a bordo.



Si tratta della terza vittima della strada solamente nell'ultimo weekend, l'undicesima da inizio anno.



Intanto, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri circa la dinamica. Atteso il magistrato per i rilievi e le autorizzazione del caso.