I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Una pista ciclabile tra Madonna delle Grazie e Bombonina: Cuneo ottiene un milione di finanziamento

Il Comune di Cuneo ottiene un importante risultato: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato con 1 milione di euro il progetto per la nuova pista ciclabile tra Bombonina e Madonna delle Grazie.

Il bando prevedeva criteri molto stringenti e il progetto si è classificato al 6° posto su 127 domande presentate a livello nazionale, rientrando tra i soli nove finanziati integralmente dal Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali.

La pista sorgerà lungo via Castelletto Stura, sarà larga 3 metri e separata dalla carreggiata da un cordolo in pietra per garantire maggiore sicurezza. Avrà pavimentazione in asfalto e un nuovo impianto di illuminazione pubblica, così da essere fruibile anche nelle ore serali. Grazie al collegamento con la rete ciclabile già presente a Madonna delle Grazie, permetterà di unire la frazione più orientale del territorio comunale con l’altipiano e il centro città.

Con il finanziamento confermato, si potrà procedere alla progettazione esecutiva e poi all’affidamento dei lavori. L’obiettivo è avviare l’intervento entro la tarda primavera o l’inizio dell’estate.