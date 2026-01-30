 / Cuneo e valli

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cuneo e valli | 30 gennaio 2026, 09:46

Alta cucina, basse patate: Cracco e l’inaspettato spirito delle chips

Lo chef stellato all'evento culinario "Gusto Montagna" di Prato Nevoso

Alta cucina, basse patate: Cracco e l’inaspettato spirito delle chips

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium