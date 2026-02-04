Cuneo Volley a tutto gas con gli impianti BRC Gas Equipment

Cuneo Volley molto entusiasta della nuova collaborazione con BRC Gas Equipment, una partnership che va ad implementare le realtà legate al progetto biancoblù “Soma green”, ma soprattutto amplia la diversificazione merceologica del proprio network.

«Questo accordo di Partnership con Cuneo Volley» - commenta Davide Colombano, Marketing Manager BRC Gas Equipment - «rappresenta per noi molto più di una semplice sponsorizzazione: è l’incontro tra due realtà profondamente radicate nel territorio, che condividono valori di eccellenza, impegno e visione. La nostra visione Green, applicata alla mobilità e alle scelte industriali, va oltre i confini locali e trova nello sport un alleato naturale per promuovere una cultura responsabile, positiva e proiettata al domani».

BRC Gas Equipment è un marchio di proprietà di Westport Fuel Systems Italia S.r.l., società leader nella produzione e commercializzazione di componenti ed impianti a gas metano e GPL per autotrazione. Una presenza consolidata in tutto il mondo tramite distributori esclusivi.

Le vetture Kia Sportage by Automobili Targa in uso ai giocatori della SuperLega, Nathan Feral e Aleksandar Stefanović, sono dotate di impianto di serie BRC Gas Equipment, sviluppato in esclusiva negli stabilimenti di Cherasco, per Kia Motors Italia, con la quale BRC vanta una collaborazione ormai trentennale.

Ci sono vari vantaggi nell'utilizzare il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e il metano (Gas Naturale Compresso) come carburanti per i veicoli: costi inferiori, ridotte emissioni inquinanti, ampia disponibilità di stazioni di rifornimento.

Gli impianti a gas per auto, a metano o GPL, portano numerosi vantaggi, il primo dei quali è di carattere economico. Inoltre, spostarsi con un veicolo ecologico significa avere un impatto minore sull’ambiente.

Con la comoda funzione di ricerca è possibile trovare le officine sul territorio in modo rapido e semplice. BRC Gas Equipment garantisce un servizio di alta qualità e l'assistenza di tecnici esperti.

Cerca l'officina più vicina a te con un click: https://brc.it/home/